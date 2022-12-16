台灣嘉義市長選舉12/18投票　李俊俋黃敏惠選前拚造勢

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）嘉義市長選舉倒數，民進黨市長候選人李俊俋今天(16日) 下午車隊掃街，明(17日)晚將由市民陪同從北香湖公園走到競選總部造勢；爭取連任的市長黃敏惠今晚在中央廣場辦造勢晚會。

李俊俋下午由黨籍立法委員賴品妤、賴瑞隆，以及竹北市長當選人鄭朝方陪同車隊掃街，沿途許多民眾揮手表達支持。

李俊俋接受媒體聯訪表示，嘉義市選舉重要傳統選前之夜，在民主象徵的中央噴水池遊行，彼此的支持者各據一邊拉抬聲勢，可惜的是，嘉義市長選舉與今年的國際管樂節踩街撞期而取消。

李俊俋指出，選前之夜採其他方式進行，明天晚間由市民陪同從北香湖公園走到興達路的競選總部，與市民一起走最後一哩路，並在總部前舉辦造勢晚會；行政院長蘇貞昌，以及民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁等人都會前來站台助講。

李俊俋與賴品妤、賴瑞隆及鄭朝方都一致呼籲，投票率會決定嘉義市未來，18日市民一定要踴躍出來投票，特別是年輕人記得返鄉投票支持，大家一起改變嘉義市。

黃敏惠16日下午前往嘉義市河濱公園拜票，晚上7時將在中央廣場舉辦團結造勢晚會，邀請國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善，以及黨籍立委曾銘宗等人站台助講，營造大團結聲勢。

中央社引述國民黨昨(15日) 表示，嘉義市黨部已在嘉義市193個投票所、一共派任837名監票員，嚴格監督；國民黨也將在投票日當天成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票產生任何爭議。

嘉義市長選舉將於12月18日舉行，國民黨15日下午發出新聞稿指出，在11月26日九合一選舉時，國民黨全國各地的5萬名監票志工為守護台灣民主做出相當的貢獻。為了預防作票影響選舉結果，因此在12月18日會以同樣的精神，確保嘉義市長選舉的投開票過程符合相關法律規定。

國民黨組發會主委許宇甄表示，國民黨嘉義市黨部已在嘉義市193個投票所，一共派任837名監票員，平均每個投票所都會有4名的監票人員共同監票。

許宇甄指出，嘉義市長選舉國民黨一定會全面、扎實、完整地監票，所有的監票志工都已完成監票教育講習，熟知監票的重點工作及任務，國民黨監票志工一定會善盡監察責任，嚴格督察有無可疑或異常作為，確認投開票過程符合相關法律規定。

國民黨也將比照11月26日選舉時，在當日成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票產生任何爭議。

許宇甄認為，正因為屏東縣長選舉投開票過程和開票結果爭議殷鑑不遠，全國民眾都感到憤怒與不平，為了防範投開票奧步，所有監票志工都士氣高昂，誓言不讓遺憾重演。也號召所有的嘉義市民一起共同來監票。

許宇甄表示，國民黨要用最嚴肅的態度警告執政黨，千萬不要輕忽人民的力量，企圖以不法手段影響選舉結果，12月18日的嘉義市長選舉，請政府確保選舉的公正公平公開，不要再讓投開票過程出現任何破壞民主法治的瑕疵。