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中華電信攜手北榮合作發展「以居家血壓預測心血管疾病風險的機器學習模型」榮獲國家新創獎

By 台灣英文新聞
2022/12/16 17:11
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

高血壓為國人最常見的疾病之一，是引起心臟血管疾病及死亡的重要危險因子，國外已有大型高血壓研究證明血壓降低能夠降低死亡率。近年來許多研究指出，居家量測血壓有助於高血壓的診斷、治療及預後觀察。2022年台灣高血壓學會和中華民國心臟學會共同發布的高血壓管理指引，擬以居家量測代替門診量測，並且建議居家血壓測量應遵循「722」原則，以利掌握病患更真實的血壓數值和變異狀況，提升預測心血管疾病發生風險的準確性。

有鑑於此，中華電信與臺北榮民總醫院團隊在健康照護領域結合各自之專業強項，共同發展「以居家血壓預測心血管疾病風險的機器學習模型」，榮獲第19屆國家新創獎－學研新創獎，展現產學研合作的創新成果。

此團隊網羅中研院與台大的專家學者一同投入，分析來自台灣多家醫學中心的高血壓病患，整合其居家血壓等生理數據與就醫資料，並且使用來自跨洲多國的居家血壓資料庫作為驗證，以深度學習及機器學習等方法建立心血管疾病風險預測模型，制定預警提示機制。實驗結果顯示，模型的準確率和AUC(Area Under Curve)最高皆超過0.95。

此成果進一步與中華健康雲結合，不僅能串接多款血壓量測設備，經由APP自動紀錄上傳，還提供妥善的資訊安全防護與醫療資訊標準之支援。在用戶個人的授權同意下，除了能掌握個人日常的血壓量測紀錄外，更結合環境大數據，了解其所處環境的空氣品質和天氣溫度，也可參考病患的健康存摺就醫紀錄，增強模型的疾病風險預測能力，實現P4醫療(Predictive, Preventive, Personalized, Participatory)的目標。

此預測模型不僅提供個人風險評估與就醫參考，還能與醫療院所臨床診療相結合，研擬有效的個別化治療方向，提供最佳的治療策略，將可有效提升醫療效益並確保病患安全，同時拓展加值服務商機。

更新時間 : 2022-12-16 17:40 GMT+08:00

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