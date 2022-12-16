正宗潮菜「潮品集」插旗台北信義商圈

原位於神旺大飯店的東區潮菜霸主「潮品集」，進軍台北美食一級戰區！打造全新「潮品集‧潮坊」，由來自香港的潮州料理名廚何炳木領軍，沿襲正統潮粵手法演繹鮮活海鮮，首推饕家必嘗的70年鎮店老滷所精心滷製的「潮洲滷鵝片」，是絕不可錯過的獨家好味，而肉鮮味醇「潮式酸菜鯽魚」則是道地潮州的思鄉菜餚之一，另有細膩味美的精緻手工港點，在選料及口感層次更是處處展現紮實真功夫，堅持純手工以維持高水準的表現，精彩可期。「潮品集‧潮坊」定於2022年12月15日，於新光三越台北信義新天地A4館6樓全新開幕，延續過去20年不變的品質與堅持，將帶給喜愛潮洲菜的貴賓升級的美食感動。開幕期間更推出「潮級好友饗85」，限定期間折扣天天享，輕鬆大啖最為正宗的潮洲美饌。

「潮品集」，2022年歲末，將以「潮品集‧潮坊」之名，引領饕家們「食潮州經典、品傳承滋味、道20年來由」。而為迎合區域性的商務需求，設有5間可分別容納6-12人的獨立包廂，餐區則挹注大量鉑金色澤與溫潤木質的簡約格調，沉穩中架構出低調時尚的新中國古典風格。

以貼心服務令人讚賞的潮品集，此次特別引進機器人智能送餐，減少人員不必要的走動，以提供更為細膩的服務品質；此外，擁豐富酒藏的「潮品集‧潮坊」結合法式飲食節奏，營造慢食餐酒的用餐氛圍，席間再啜飲一口甘香可口的潮州工夫茶，輕柔感受潮州深厚的文化底蘊，更是必定造訪的理由之一。

鮮講究、工細膩、味醇厚「潮式海鮮」

潮州有一說「無海鮮而不成宴」，由於潮州地處沿海，以烹調海鮮見長，且選料考究、製作精細，更以醬碟佐料，達到「清而不淡，鮮而不腥，郁而不膩」的最高境界，因極為重視食材本身原味及特性，烹調時多突顯其原味；在口味呈現極端「濃郁」與「清淡」。

道地家常潮州味「打冷」

「打冷」是潮州最具代表的菜式之一，常見於街坊小店或大排檔，起初是為了忙於工作，需得快食的族群而興起的飲食文化。「打冷」已成了享用潮州菜時不容錯過的美食。比如滷鵝、肝、翅等；而潮式滷水是典型「白滷」，不添加醬油、口感清爽，「潮品集‧潮坊」擁有終年不斷火的70年招牌老滷，老滷養成不易，除了得持續添湯底、藥材與香料維持一貫風味，還得耗時靜置出完美香色，代表菜色「潮州滷鵝片」更是深受老饕讚賞，每份780元+10%，將精選4-5公斤的肥鵝滷的恰到好處，多汁滑嫩而不乾澀，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。另有碩大肥美的潮式凍花蟹與可一次嘗盡胗、肝、腸等多樣美味的滷水拼盤可供選擇。

遊子思鄉菜「潮式酸菜鯽魚」

由芥菜心醃製的潮州鹹菜色澤金黃，氣味清香；生食肉質爽脆肥厚，鹹中微酸帶甜；熟食可素炒、葷炒、蒸，還可作湯，如鹹菜豬肚湯，酸香可口、刺激食慾。而芥菜葉醃製得鹹香酸菜更是獨特的調味聖品，一如「酸菜魚」即為潮汕農家的家鄉至味。主廚特取上層的酸菜綠葉切段泡水去鹹，再與薑絲、蔥段煸至出香後注入上湯，與肉質鮮嫩緊實的鯽魚一同進鍋清炆、蓋焗賦味；「潮式酸菜鯽魚」肉鮮汁清味醇，每份280元+10%，入口頓生唾液、酸香開胃。

聞得了葷香卻不見肉「太極素菜羹」

潮州菜特有的「素菜」獨具特色，精妙在於上席時吃肉不見肉，是素菜葷做，青菜軟爛不糜且富含肉香，鮮美可口。「太極素菜羹」即是展現師傅細膩技巧的菜式，將菠菜葉汆燙剁成泥後以高湯熬煮；雞胸肉同樣剁成細泥後，會同蛋白與高湯一同精熬；盛盤則是以菠菜泥為底，再以一匙雞茸羹俐落地勾勒出太極圖樣，白綠鮮明，不僅味道極好，同時滿足視覺，每份560元+10%。

鮮嫩噴香，人氣爆棚「風沙梅膏焗肋排」

主廚亦發揮巧思，選用帶有果香的白蘭地於桌邊以杓溫酒，再澆淋於堆疊盤中的梅膏骨炙燒，絢爛多變的火焰在盤上舞動著，儼然就是一場話題十足的炙燒食境秀即是一道人氣爆棚的「風沙梅膏骨」，每份720元+10%，入口即能感受皮香酥脆、肉嫩甘甜的層次風味。

網美系港點頑家，再創視覺新風貌

以精緻港式點心吸引一票忠實鐵粉的潮品集，此次新品中屢屢可見創新思維與精巧手藝，並針對現代人追求的口味偏好，將傳統港點的形與味加以改良，為經典注入嶄新風貌。「潮品集‧潮坊」此番推出的多是費時、多工續的手工港點。其中，「嫣紅女蔬心腸粉」外觀以紅麴入料；而「翠綠男好蝦腸粉」則使用碩大飽滿的鮮蝦，並以威化紙和越南米網包裹後油炸，蓬鬆酥脆的賣相最為討喜。同樣吸睛的「天鵝流沙酥」則是將芋泥與麵糊揉合成皮，再以流沙入餡後入鍋油炸，最後裝飾手工捏製的天鵝長頸，線條優雅、栩栩如生，且質地酥鬆、不膩不乾，恰如其分的鹹甜滋味，十分爽口。多款甜鹹風味兼備的新潮港點，每份178元起+10%，值得您一

歡慶開幕，深耕逾20年的潮品集，邀請所有貴賓與我們同享這喜悅之情。於2022年12月15日至12月30日，為期15天，僅需加入潮品集官方LINE@好友，即可獲得85折的電子優惠券，於優惠期間不限次數、平假日，入內用餐皆可享此折扣，機會難得，歡迎預約。

潮品集‧潮坊 潮州餐廳

地址：台北市信義區松高路19號6F

(新光三越信義新天地A4館，捷運市府站３號出口)

電話：(02 )2772-2687~8



圖／潮品集