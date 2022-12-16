臺灣土地銀行「羽球我來了」　公益教學活動圓滿落幕

為持續推展羽球運動，土地銀行於2022年12月15日及16日，分別於國立清華大學及桃園市光明國中舉辦2場次「羽球我來了」公益教學活動。

這次公益教學活動2所學校共100名學生參與，現場安排「2020東京奧運」男子羽球雙打金牌「麟洋配」及現役國手進行2場單、雙打表演賽，透過教練團與學生們實際教學互動，讓學生們除了體驗羽球運動外，也讓學生學習到球員在場上奮戰不懈的耐力、勇氣與意志，充分體現體育運動精神。

土地銀行羽球隊除麟洋配（土銀羽球隊員王齊麟、李洋以及教練陳宏麟）在「2020東京奧運」摘下羽球男子雙打金牌外，今年土銀羽球隊在國際賽事表現亮眼，總計勇奪16金、14銀及14銅佳績，國內賽事則第六度勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍。公益活動方面土地銀行每年主辦羽、網球夏令營，今年2月更攜手罕病基金會共同辦理「羽球我來了，愛土地挺罕病」羽球公益教學活動，8月辦理「青少年羽球夏令營」公益教學活動，深獲各界好評！

此外，因應金管會綠色金融方案鼓勵銀行以產品結合ESG宗旨，土地銀行也善用其銀行專業，自2021年起發行「麟洋羽球認同卡」，依一般消費額0.25%提撥回饋金，採專款專用，以舉辦臺灣羽球公益活動並培育優秀羽球人才。截至2022年11月底，已提撥133萬餘元消費回饋金至羽球推廣專戶，有效落實ESG策略並推廣臺灣體育。

土地銀行自2009年起已連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎之「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎項，展現土地銀行重視企業社會責任的公益形象。

土地銀行「羽球我來了-國立清華大學場」 公益教學活動全體合影。(照片來源：土地銀行提供)