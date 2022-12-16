急急如律令！台北士林科教館「殭」特展 一窺中國傳說八品殭屍

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）今年台南美術館的「亞洲的地獄與幽魂」展，在全台颳起一道旋風，台北士林科教館則於今（16）日起推出的「殭」展，還原中國傳說中的「殭屍八品」，想一探鬼怪文化的民眾，千萬不可錯過。

「殭」於12月16日至2月28日國立台灣科學教育館驚悚開展，打造了清朝文人袁枚志怪小說《子不語》中提及的八種殭屍變體模型。所謂的八品，意味殭屍屍變的程度，除了毛髮、指甲、牙齒會持續生長，也會因身體狀態與行為能力出現顯著差異性。

這八品分別為：

紫殭：死後不久、血色未退，無法自由行動且尚未擁有能力。

白殭：行動遲緩、好對付，怕光、怕火、也怕水，甚至怕人。

綠殭：毛髮開始生成、跳躍極快，不怕人與家畜，只怕陽光。

毛殭：銅皮鐵骨、行動敏捷，隨著修行愈高，身體愈顯結實。

飛殭：修煉千年、習得法術，可飛行空中，道士難以降服。

伏殭：受經年累月的風化，千年不朽，與大自然合而為一。

不化骨：性格異常凶悍，身體骨骼因精神灌注而屍骨不化。

遊殭：殭屍最高型態，隨時節移動而居無定所，為禍人間。

除了多具仿真殭屍，主辦單位寬宏藝術還請來了風水命理師、「中華堪輿道派」掌門宗師ー謝沅瑾老師擔任指導，並集結全台大七大門派，呈現八品殭屍的差異性、對付殭屍的秘笈攻略與多件真傳法器。

值得一提的是，展示品中的「法師入門、進階之陞職證照」，又名上奏天庭的「奏職疏文」。因道教一切的典章制度均沿襲上古封禪郊祀定制，並非人人都能直接使用法器對付殭屍，須經上報天庭獲得同意後，方可使用辰州符、法劍、引魂鑼、攝魂鈴等，以進行作法、招魂、祈福儀式等因應各式狀況。

展區還設置多項互動體驗，拉近觀眾與殭屍間的距離，親身體會面對殭屍時的恐懼與壓迫氛圍。現場並提供墨筆、硯台，讓參觀者繪製特色符令留作紀念。

殭

展期：2022/12/16 – 2023/02/28

時間：平日10:00-17:00，周末、例假日、寒假10:00-18:00（閉展前30分鐘停止售票入場）

休展日：12/19, 12/26, 1/9, 1/16, 1/21, 2/13, 2/20

地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區

購票請洽寬宏藝術。



「殭」特展海報（圖／士林科教館）



（圖／中央社）