台泰經濟合作會議 聚焦電動車、智慧城市及循環再造

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導) 為促進台灣與泰國雙邊經貿合作關係，中華民國國際經濟合作協會（ 國經協會）與泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）共同主辦之「第30屆台泰（國） 經濟合作會議」15日在台北與泰方以現場+視訊方式同步舉行。會議現場有來自半導體、 資通訊、金融、汽車、能源以及製造等產業之業者，出席人數超過8 0位。

國經協會自1989年舉辦台泰經濟合作會議， 係促進兩國企業界溝通交流之重要平台。15日會議由國經協會泰國委員會潘文輝主任委員（ 聯合再生能源股份有限公司執行長）與泰國工業聯合會張學善主席（ Chairman Kriengkrai Thiennukul）共同主持。我國經濟部國際貿易局李冠志副局長、泰國投資促進委員會副秘書長 Mr. Chanin Khaochan、 駐泰國台北經濟文化辦事處莊碩漢大使以及泰國貿易經濟辦事處曾德 榮代表受邀於大會開幕典禮中致詞。

今年會議討論主軸配合政府推動之新南向政策以及臺灣2050淨零 排放路徑，持續發掘台、泰合作新商機，大會議題包含「電動車」、 「智慧城市」及「循環再造」。

由於電動車為泰國4.0政策重點目標產業之一， 泰國政府致力將泰國打造為全球電動車和車用電池的生產基地。預計 2025年泰國將具備年產25萬輛電動車、3,000輛電動巴士 及5.3萬輛電動機車之能力。 台灣多家廠商已和泰國當地公司進行電動車、關鍵零部件、 電動機車充電站等多項合作案。

台灣近期許多政策也將焦點放在電動車上。從我國政府於2022年 3月公布之「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」 中可以看出電動車在我國淨零行動中扮演相當重要的角色。未來， 電動車將成為台灣運具市場之主流，預計2030年， 市區公車將全面電動化；2040年， 電動車與電動機車之市售率將達到100%。 會議特邀創奕能源科技股份有限公司丘為臣副總經理與Energy Absolute公眾有限公司策略暨投資計劃部門資深副總經理M r. Vasu Klomkliang進行分享。

另泰國4.0政策及東部經濟走廊（EEC） 計畫等國家政策均高度重視智慧城市之建設。泰國政府計畫在201 8至2022年間建設100個智慧城市，其中孔敬市和普吉市在2 018年被全球著名顧問公司IDC列為智慧城市亞太獎在亞太地區 （日本除外）最優秀的智慧城市項目。

台灣政府也從2016年開始 陸續以「數位國家‧創新經濟發展方案」、「前瞻基礎建設計畫」、 「六大核心戰略產業推動方案」等國家政策推動智慧城市的建立。 台灣六都也多次獲得IDC智慧城市亞太獎以及世界電子化組織之智 慧永續城市獎等國際獎項。 特邀神通資訊科技股份有限公司研發製造中心業務處鍾政道處長及I nformation Enterprise有限公司總經理Mr. Pranontha Titavunno進行分享。

此外，2021年泰國政府推出生物循環綠色經濟模式（Bio- Circular-Green Economic, BCG），同年，泰國總理帕拉育在第26屆聯合國氣候變遷大會上 宣誓泰國將在2050年達到碳中和，比原先擬訂的時程提早了15 年，顯示泰國對抗氣候變遷的決心。國經協會指出， 泰國現行在資源回收上因回收的比例與技術有限， 致使回收率低於政策所設定的目標，倘台、 泰能針對資源回收再利用之技術進行交流， 將有助於台泰雙方在循環經濟產業鏈的提升。