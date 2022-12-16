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台灣央行再升息遭轟 蘇揆拍板補貼學貸、青創貸款、紓困等利率

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 17:36
中央銀行15日宣布調升政策利率半碼，今年連4升。（圖／中央社）

中央銀行15日宣布調升政策利率半碼，今年連4升。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中央銀行利率今年「連4升」！央行15日跟進美國聯準會（FED）公告升息半碼，藍委李貴敏痛批當局無視民眾生活壓力。行政院長蘇貞昌今（16）日拍板，在學生學貸利率、勞工紓困貸款利率，青創貸款以及疫情紓困振興貸款都將獲各部會補助，不受升息影響。

中央社報導，央行今年已三度升息，昨日又再度宣布升息半碼（0.125個百分點），讓萬物齊漲的社會再添壓力。李貴敏今抨擊，央行為減輕通膨壓力，卻苦了學生與年輕人，目前已有5萬人因還不出學貸而遭強制執行，學貸還不出信用也會連帶受損。此外，升息也將導致房租上漲、生活成本提高，而民眾卻面臨低薪、實質薪資持續負成長困境。

李貴敏認為，利率一直漲，升息當有配套規畫，呼籲當局勿對政策副作用視若無睹，忽視民生痛苦。

蘇貞昌今與各部會商討後，拍板定案各項配套補貼措施。「學生貸款」部分，教育部表示在學生不會因此次升息增加利息負擔；需要自行負擔半額或全額利息的畢業生，也會獲得因升息所增加之利息的補助，若因本次升息導致還款困難，只要平均月收入未達新台幣4 萬元，最高可申請8 年的緩繳本息。緩繳本息期間，畢業生免負擔本金及利息，利息由教育部全額補貼。

「勞工紓困貸款」利率將由2.095%提高為2.22%，勞動部指出，只要依約正常還款者，將全額補貼升息半碼的貸款利息。

至於「青年創業及啟動金貸款」及「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」的舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款且享有利息補貼的業者，經濟部將配合調整利息補貼金額。

如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達新台幣4 萬元的條件，可以申請最長8 年的緩繳本息。緩繳本息期間，畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼。因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。
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更新時間 : 2022-12-16 19:10 GMT+08:00

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