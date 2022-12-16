美國將供台灣5年百億美元軍援 雙方簽24億台幣採購案提升艦艇妥善率

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中國機、艦侵擾台，跨越海峽中線已成常態，台灣國軍提升後勤能力勢在必行。國防部15日公告，與美方完成新台幣34億1160萬元的「艦艇零附件」採購案簽署。此外，美國參議院也在美東時間15日通過國防授權法案，授權提供台灣5年百億美元無償軍援。

台海情勢自今年8月裴洛西來台後急遽攀升，中國施以圍台軍演、發射導彈等威嚇行徑，更持續常態性以共機逾越台海中線及侵擾我國西南空域，並指派共艦於東部海域輪值。

為有效維持海軍主戰艦艇妥善率，台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）已完成簽署「艦艇零附件」採購案，採購金額高達新台幣34億1160萬元，履約起迄日期為今年11月18日至民國113年12月15日。

台海局勢緊張，美國國會也持續通過推動法案，提升美國對台軍援軍售的內容，並加速延宕多時的軍售交付速度。

繼本月9日美國聯邦眾議院放行後，參議院也於當地時間15日，以83票贊成、11票反對通過「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）的兩院協商版本，授權2023年至2027年間無償提供台灣百億美元軍援。

該項法案的國會程序已全部完成，後續將送交拜登總統正式簽署，即完成立法並正式生效。然中央社指出，法案僅明定支出項目，實際撥款金額將視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。

國防部今（16）日回應，誠摯感謝美國國會展現強勁支持、推動友我法案，並表示相關措施有助於國軍建軍備戰、確保印太區域的自由開放與和平穩定。該部強調，將持續依敵情威脅與自我防衛需求，有條不紊地強化建軍備戰工作，恪盡職責、確保國家安全。

外交部發言人歐江安則表示，NDAA與台灣有關的內容廣泛且具體，不但包括「外國軍事融資」(FMF)及「區域緊急庫存」等各種強化台灣安全的具體倡議，也涵蓋授權成立台灣學人計畫、強化台美經濟、教育、衛生合作、支持台灣國際參與等各項重要友我議題的條文，挺台的質與量達到歷史新高。對於美國國會兩院兩黨以此重大立法作為，再次展現對台灣的一致、堅決、且強力的支持，外交部表示由衷感謝。

歐江安強調，依據美國相關法規制度，NDAA立法完成後，尚待於撥款法中相應納入具體金額，方可確保款項到位。外交部將持續與國會友人保持聯繫，密切關注NDAA相關款項在撥款法案中的審議進度及各項友我條文的落實情形；並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以穩健步伐深化雙邊夥伴關係；並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。