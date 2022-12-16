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疫情連8天上升！ 12/16台灣增15,416例COVID-19：15,316例本土、100例境外移入、24例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 14:23
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增15,416例COVID-19確定病例，分別為15,316例本土個案及100例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,316例本土病例，為6,830例男性、8,473例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,889例)，臺中市(1,978例)，桃園市(1,875例)，高雄市(1,736例)，臺北市(1,487例)，臺南市(1,191例)。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為14例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月25日至12月12日，死亡日期介於6月6日至12月13日。

疫情連8天上升！ 12/16台灣增15,416例COVID-19：15,316例本土、100例境外移入、24例死亡疫情連8天上升！ 12/16台灣增15,416例COVID-19：15,316例本土、100例境外移入、24例死亡

指揮中心說明，今日新增100例境外移入個案中，45例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(3例)，中國、日本、美國、紐西蘭、荷蘭、菲律賓、越南及韓國(各1例)移入，另89例感染國家調查中。入境日期介於今年11月15日至12月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,547,315例確診，分別為38,627例境外移入、8,508,634例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,820例COVID-19死亡病例，其中14,803例本土，另17例為境外移入。

12/16台灣增15,416例COVID-19：15,316例本土、100例境外移入、24例死亡
新增確診

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更新時間 : 2022-12-16 14:36 GMT+08:00

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