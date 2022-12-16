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施明德呼籲檢調「高虹安案照步來」：不要讓人覺得台灣民進黨「選輸起黑痼」

➤北檢今天（16日)澄清，昨天是由檢察長通知立院秘書長後執行搜索，並無事先函請立法院同意搜索一事。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 14:08
新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案引發高度關注，16日仍有大批媒體在高虹安國會辦公室外守候。中央社

新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案引發高度關注，16日仍有大批媒體在高虹安國會辦公室外守候。中央社

延伸閱讀: 【助理費案】台灣新竹市長當選人高虹安改列偵字案被告•60萬交保　民眾黨團: 勿政治辦案

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨前主席施明德今天(16日) 在臉書以【暗光鳥夜曲】為題PO文，提到新竹市長當選人、現任立委高虹安所涉的助理費案。他一開頭便指出:

高虹安案請照步來！

不要讓人民覺得民進黨「選輸起黑痼」。

台語黑痼為哮喘之意，「選輸起『黑痼』」則有「輸不起」的意思。

施明德還寫道:

立法院的保護傘是民主憲政的基石之一，不值得為高虹安棄守。

立法院長及檢調、法官都請步步慎重！

（憲法第 74 條：立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。）

（中華民國憲法增修條文第4條第8項：「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第七十四條之規定，停止適用。」）

注意：此刻仍「在會期中」，憲法的保護傘，對高虹安委員仍然適用。

（資料來源: 施明德臉書)

北檢偵辦立委、新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，昨（15日) 搜索高虹安國會辦公室。北檢今天（16日) 表示，昨天是由檢察長通知立院秘書長後執行搜索，並無事先函請立法院同意搜索一事

台北地方檢察署昨上午指揮調查局北部地區機動工作站，前往立法院、高虹安住居所等8處搜索；其中高虹安國會辦公室部分，由承辦檢察官與主任檢察官親自帶隊執行。

針對外傳北檢事先函請立院同意搜索，北檢今天表示，昨上午由檢察長先以電話通知立法院秘書長，請立法院秘書長陳報立法院長游錫堃後，再由院方人員引領執行人員進行搜索，並無事先函請立法院同意搜索一事。

另外，北檢檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保，另諭知高虹安辦公室主任陳奐宇、助理王郁文各以新台幣10萬元交保，前助理李忠庭及證人黃鈴惠均無保請回。

施明德呼籲檢調「高虹安案照步來」：不要讓人覺得台灣民進黨「選輸起黑痼」

【助理費案】台灣新竹市長當選人高虹安改列偵字案被告•60萬交保　民眾黨團: 勿政治辦案
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更新時間 : 2022-12-16 16:08 GMT+08:00

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