南韓首次針對「孤獨死」進行調查　中老年男性占比過半

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓保健福利部調查統計，南韓「孤獨死」人數已連續兩年超過3,000人，其中50~69歲中老年男性占比最大，合計過半數。

孤獨死定義為與家人、親戚等身邊的人斷絕關係並獨自生活，因自殺或生病孤單死去，且經過一段時間後遺體才遭發現。

南韓保健福利部首次以「孤獨死」為主題進行調查統計，以從警察廳獲得的死者信息進行分析後所得出的結果為依據，從近五年發生的孤獨死事件統計，於14日發布了「2022年孤獨死狀況調查」。根據報告顯示，2017年至2021年孤獨死人數分別為2,412、3,048、2,949、3,279、3,378人，平均五年中男性比女性高約4倍，其中50~59歲男性及60~69歲男性占比最大，各佔據了26.6%及25.5%，合計高達52.1%。

根據南韓朝鮮日報導，首爾大學幸福研究中心分析，50、60多歲的中老年層男性較不熟悉健康管理或家事，若再遇上失業、離婚等不如意之事，會讓生活滿意度大幅下降。首爾市福利財團研究委員表示，中老年男性失業後，因離婚等原因與家人分開生活，日常生活將會受到打擊，健康也會惡化，成為孤獨死的危險群，社會應多利用福利制度給予關心。

根據報導，有專家們認為，孤獨死日益增加的原因為獨居人口增加的影響。根據南韓統計廳統計，去年獨居人口佔全體家庭數的33.4%，與前一年相比增加7.9%，估計到了2047年將接近40%。獨居人口中，很多人都是與家庭斷絕關係。南韓保健社會研究院研究員表示，因離婚、分居、另一半死亡而成為獨居人口的「非自願獨居」或「經濟困難的獨居人口」孤獨死的可能性較大。

而30歲以下的青少年孤獨死，雖然近五年有下降趨勢，但選擇自殺的比率卻高達一半，與其他年齡層相比高出2倍以上。據分析，青少年孤獨死的主要原因為學業、就業壓力以及失業所導致的社會孤立。