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【涉詐領助理費】新竹市長當選人、台灣立委高虹安改列貪污被告•60萬元交保

由於高虹安預定12月25日就任新竹市長，卸任立法委員職務，辦公室將歸還立法院，檢調過濾相關事證後，決定15日展開偵查行動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 11:23
檢調接獲檢舉，指民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安（右3藍色口罩者）聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費15日以被告身分傳喚高虹安等人，歷經...

檢調接獲檢舉，指民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安（右3藍色口罩者）聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費15日以被告身分傳喚高虹安等人，歷經...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）北檢偵辦高虹安涉詐領助理費案，昨(15日) 傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢察官漏夜複訊後，今天(16日) 凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令60萬元交保。

另外，檢察官諭知陳奐宇、王郁文新台幣10萬元交保，李忠庭及證人黃鈴惠均無保請回。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

由於高虹安預定12月25日就任新竹市長，卸任立法委員職務，辦公室將歸還立法院，檢調過濾相關事證後，決定15日展開偵查行動。

台北地檢署昨(15日) 指揮調查局北機站，兵分8路前往立法院高虹安辦公室、高虹安住居所、相關被告住居所等地搜索，並以他字案被告身分約談高虹安、李忠庭、王郁文、陳奐宇，以證人身分約談高虹安助理黃鈴惠等人，5人先到北機站接受訊問，陸續移送北檢複訊。

根據中央社，北檢搜索前先由檢察長以電話知會立法院秘書長，再請秘書長告知立法院長，隨後由承辦檢察官與主任檢察官帶領調查官前往高虹安位於中興大樓的辦公室搜索。

【涉詐領助理費】新竹市長當選人、台灣立委高虹安改列貪污被告•60萬元交保

【涉詐領助理費】新竹市長當選人、台灣立委高虹安改列貪污被告•60萬元交保

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，15日兵分多路展開行動；據了解，檢調赴多處調取資料，但北檢表示，案件依既定步驟偵辦中，不予評論、不予證實。圖為大批媒體在高虹安辦公室外守候。中央社
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