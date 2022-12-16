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〈時評〉別幫蔡賴穿小鞋　民進黨兩岸政策應待新黨魁上任後討論　

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/12/16 15:59
桃園市長鄭文燦15日接受媒體聯訪表示，民進黨在兩岸論述需要做些調整。圖為鄭文燦（前中）12日受訪稱，兩岸經貿應該正常化，對岸不該把經貿當作...

桃園市長鄭文燦15日接受媒體聯訪表示，民進黨在兩岸論述需要做些調整。圖為鄭文燦（前中）12日受訪稱，兩岸經貿應該正常化，對岸不該把經貿當作...

民進黨是否要「調整」或「強化」兩岸論述，這絕對不是檢討小組召集人鄭文燦能決定，而是應該等新任黨主席上任後，邀請黨內進一步廣泛討論。何況這部分必須配合蔡英文總統的對外布局，以及民進黨總統參選人對於兩岸關係的戰略，若是提前設限，這恐怕是給蔡總統和賴清德穿小鞋。

桃園市長鄭文燦目前身兼敗選檢討小組召集人，他在受訪時強調，民進黨未來兩岸論述要有所調整，讓大家了解蔡總統執政是追求兩岸的和平穩定，不因為壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，提高選民對民進黨執政的信賴度。

鄭文燦這番話所持的論點是，抗中保台原來是要展現，台灣面對壓力仍然要保持對自由民主的信心和決心，不過因在網路上操作恐懼牌、戰爭牌，造成許多選民不安。

但鄭文燦所談的內容，對了一半，錯了一半。對的部分是現象面觀察，蔡總統的兩岸目標確實被扭曲與誤導；但錯誤的部分是他貿然下了結論，認定在這個情況下，民進黨的兩岸論述需調整。可是，蔡總統的兩岸目標和主張若沒有錯誤，為何還要調整民進黨的兩岸論述？這部分顯得有些矛盾。

若不需要調整兩岸論述，現階段就只要補強和強化既有的說法即可，不必去碰觸這條最敏感的神經，這部分更攸關美中台互動，直接牽動三方的動態平衡，不能只是一時興起，或是為檢討而檢討。

尤其是，賴清德日前出訪帛琉時，面對2024年以後的兩岸路線，他特別強調會延續蔡總統的路線，並重申蔡總統的「四個堅持」。換句話說，在美中台關係上，賴清德已宣示會承襲蔡總統的路線；如今，若說要調整，這不僅是質疑蔡總統的路線，也影響到賴清德的論述，更直接衝擊到美中台關係。

民進黨的兩岸論述和主張，並非鐵板一塊不能調整，而是關係到的層面甚廣，茲事體大，絕對不是鄭文燦幾句話說了算。蔡總統的兩岸論述是否要調整，即便是敗選需要檢討的議題，也必須集思廣義，比較貼近現實。否則，將來變成以黨領政，恐怕會製造更多麻煩；另方面，也要尊重賴清德的兩岸論述，萬一民進黨的主張和賴清德看法不一時，接下來的總統大選肯定是一場大災難。

此時，民進黨是要檢討，但不必急於有定論，更不用馬上設下改革方向的種種框架，這些可留待新主席上任，大家先沉澱一段時間，走出敗選陰霾後，才能真正心平氣和好好整理出未來發展方向。
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