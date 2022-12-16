貳樓Ｘ彭園：臭豆腐+漢堡神搭配、藤椒+歐姆蕾超爽麻　聖誕、年菜新品全台灣限量發售

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）知名早午餐貳樓餐飲擅長運用台灣風味融合美式料理，研發出屬於自家品牌的飲食特色，這一次更與老字號湘菜名店【彭園】共同聯名，推出聖誕和年菜限定新品，打造全新中西合併新菜色《東方手工剁椒臭豆腐漢堡》及《古傳藤椒芝心歐姆蕾》，明（17）日起至2023年1月29日止，全台貳樓限量發售。

彭園七十多年廚藝歷史，已成為台灣本土化湘菜的代名詞，更是將國宴菜重新演繹、研發出道道鮮香味濃的經典美味，將湘菜融入台灣人生活中。在美食、服務、氛圍上每每開創出新潮有趣餐飲風潮的貳樓餐飲，此次聯名特別選用彭園經典料理的剁椒臭豆腐及藤椒炸蛋，將兩道中式美味翻玩成為全新的西式料理：令人又愛又恨的臭豆腐，與起司漢堡的神搭配讓人驚豔；藤椒這次不再是麻辣火鍋中的湯底，搖身一變成為早午餐刺激味蕾的靈魂主角。

東方手工剁椒臭豆腐漢堡-經典台式臭豆腐與起司漢堡神搭配

臭豆腐是最具代表性的國民美食，隨著時間衍伸出各種不同料理面貌，成為世界認識台灣美食的象徵，彭園主廚手工製作的剁椒臭豆腐，以特製剁椒醬汁蒸煮，醬汁滲入豆腐每個毛細孔中，以厚實又飽滿多汁的臭豆腐為主體，一口咬下貳樓招牌發光漢堡，麵包甜味搭配濃郁起司片將豆香及臭香帶出，鹹香辣酸，完美搭檔！夾層的新鮮的生菜及櫛瓜則綜合了剁椒帶來的辣感，軟嫩豆腐及鮮脆生菜口感多元、滋味豐富，顛覆既有的料理手法及味蕾體驗，是一道喜愛臭豆腐饕客們必吃的台式新口味料理。

古傳藤椒芝心歐姆蕾-藤椒這次不配火鍋，搭上早午餐靈魂提味

別具一格的中式香料藤椒，擁有一股獨特清香，是許多火鍋湯底的靈魂角色，這次翻玩經典料理藤椒炸蛋與西式歐姆蕾創意結合，藤椒麻而不辣帶出肉末與蛋香在嘴裡散開，鹹香醬汁跟歐姆蕾的滑嫩起司烘托下完美融合，藤椒香氣充盈於唇齒舌尖間、口腔中充斥著一種鮮明清香、爽麻解膩，為整道餐點靈魂提味！搭配貳樓招牌橙香法棍，以法式蛋煎吐司方式料理，宛如享受西式的藤椒肉末燉菜，交錯著吃感受藤椒與嫩蛋帶來的莫名魅力，一口接著一口不小心會人上癮想再點一盤。