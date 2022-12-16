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台灣今年規模逾6地震已12次、為921後新高　是否屬「活躍期」須再觀察

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，今年規模6以上的地震已經12次，是1999年921地震以來，發生規模6以上地震最多的一年。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 09:30
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花蓮地震台灣中部震度4級　氣象局：「盆地效應」所致

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮外海昨(15日) 中午發生規模6.2地震。氣象局指出，包含這次地震，今年以來規模6以上地震達12次，是1999年的921大地震後新高；目前是否能定義為地震活躍期須再觀察。

根據中央氣象局資訊，15日中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，今年規模6以上的地震已經12次，是921以來，發生規模6以上地震最多的一年。

陳國昌說，就長期平均值而言，一年發生規模6以上地震約3次（2.8次）、規模5至6是25次；今年規模5至6已破紀錄，目前有61次；可見今年地震活動比往年活躍非常多，「希望是往好的方向走」，明年能夠慢慢緩和。

媒體提問，今年是否能說是地震活躍期。陳國昌解釋，地震活躍期可能長達10年，要定義可能還需要再觀察1、2年。

他舉例，歷史上定義地震最活躍的期間，是1955至1965年，全世界發生3個規模超過9的地震、規模超過8.5的地震也有3個。

陳國昌提到，2011年日本東北大地震（311大地震）規模超過9，因此原本認為是全世界地震活躍期來臨，但從311之後，世界上超過規模8以上的也沒有特別多，現在來看可能是局部性的。

陳國昌表示，現在有學者預估，台灣東部在一段時間內會有規模超過7的地震，這些理論、意見，氣象局尊重；但他強調，地震不可預測，如2020年、2021上半年地震並不活躍，但今年就很活躍，是不是會繼續下去只能再觀察，要有非常準確的判斷有點難。

陳國昌也提醒有一個現象要注意，台灣東部北側、南側今年都有規模較大的地震發生，因為這一帶就是板塊交界處，代表板塊彼此之間的運動有比之前活躍，需要持續觀察。

台灣今年規模逾6地震已12次、為921後新高　是否屬「活躍期」須再觀察

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花蓮地震台灣中部震度4級　氣象局：「盆地效應」所致
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更新時間 : 2022-12-16 11:07 GMT+08:00

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