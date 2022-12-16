（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國商務部15日再出手，將36家中國企業納入黑名單，禁止其獲取美國產品技術。除了國安考量，這波限令影響的對象，也包括涉及侵害人權及與中國國防密切相關的公司。

綜合CNBC、路透報導， 36家新納入「實體清單」（Entity List）的中企，面臨了極度嚴苛要求，使之幾乎不可能取得美國製造的商品、軟體與科技，包括人工智慧（AI）及先進運算技術。

赫然在列的有長江存儲（YMTC），其早被拜登（Joe Biden）政府盯上許久，如今將之列管，使其難以再將美國科技轉輸予華為（Huawei）、海康威視（Hikvision）等已被列入黑名單的公司。今後欲將美國商品銷予長江存儲的供應商，要取得美政府許可，可謂難如登天。

列管的還有21家中國AI晶片公司，如寒武紀科技（Cambricon）及中國電子科技（CETC），這些晶片研發製造商將無法從世界各地取得以美國設備生產的技術。

根據商務部，其中30家將美製產品供與中國國防部門，為其軍事現代化助其一臂之力，如上海微電子裝備（SMEE）。4家是因所涉活動不利美國國安或外交政策。1家企業涉及中國對新疆維吾爾族與穆斯林的人權迫害，即天津天地偉業科技（ Tianjin Tiandi Weiye Technologies ），並助伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）取得美國商品。

美國10月才對中國祭出大規模出口限制，拖緩北京政權在科技與軍事方面進展的腳步，相關措施阻其取得美國晶片製造設備，並使之無法購買他國以美國設備產製的晶片。

與此同時，美國國會也正推動立法，含有長江存儲、長鑫存儲（CXMT）或中芯國際（SMIC）所製造半導體的商品，將一律不得進入美國政府機構。

拜登再禁中國企業取得美國科技 長江存儲等36家列入黑名單