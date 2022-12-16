Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜登再禁中國企業取得美國科技 長江存儲等36家列入黑名單

相關禁令將拖緩中國在科技、軍事上的進展

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 09:53
台灣、中國國旗西洋棋子（圖／Getty Images）

台灣、中國國旗西洋棋子（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國商務部15日再出手，將36家中國企業納入黑名單，禁止其獲取美國產品技術。除了國安考量，這波限令影響的對象，也包括涉及侵害人權及與中國國防密切相關的公司。

綜合CNBC路透報導， 36家新納入「實體清單」（Entity List）的中企，面臨了極度嚴苛要求，使之幾乎不可能取得美國製造的商品、軟體與科技，包括人工智慧（AI）及先進運算技術。

赫然在列的有長江存儲（YMTC），其早被拜登（Joe Biden）政府盯上許久，如今將之列管，使其難以再將美國科技轉輸予華為（Huawei）、海康威視（Hikvision）等已被列入黑名單的公司。今後欲將美國商品銷予長江存儲的供應商，要取得美政府許可，可謂難如登天。

列管的還有21家中國AI晶片公司，如寒武紀科技（Cambricon）及中國電子科技（CETC），這些晶片研發製造商將無法從世界各地取得以美國設備生產的技術。

根據商務部，其中30家將美製產品供與中國國防部門，為其軍事現代化助其一臂之力，如上海微電子裝備（SMEE）。4家是因所涉活動不利美國國安或外交政策。1家企業涉及中國對新疆維吾爾族與穆斯林的人權迫害，即天津天地偉業科技（ Tianjin Tiandi Weiye Technologies ），並助伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）取得美國商品。

美國10月才對中國祭出大規模出口限制，拖緩北京政權在科技與軍事方面進展的腳步，相關措施阻其取得美國晶片製造設備，並使之無法購買他國以美國設備產製的晶片。

與此同時，美國國會也正推動立法，含有長江存儲、長鑫存儲（CXMT）或中芯國際（SMIC）所製造半導體的商品，將一律不得進入美國政府機構。

拜登再禁中國企業取得美國科技 長江存儲等36家列入黑名單
美國
中國
禁令
限制
出口
商務部
實體清單
拜登
長江存儲
海康威視
華為
寒武紀
中芯國際
長鑫存儲
中國電子科技

相關新聞

巴哈馬法院駁SBF保釋 引渡回美國耗時恐逾1年
巴哈馬法院駁SBF保釋 引渡回美國耗時恐逾1年
2022/12/14 16:19
拜登日前出席台積電移機典禮重提往事　張淑芬：想不到幫助的人變成總統
拜登日前出席台積電移機典禮重提往事　張淑芬：想不到幫助的人變成總統
2022/12/14 14:16
習近平失算？中國沙烏地聯合聲明涉主權爭議 伊朗媒體怒挺台灣獨立權利
習近平失算？中國沙烏地聯合聲明涉主權爭議 伊朗媒體怒挺台灣獨立權利
2022/12/14 12:25
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
2022/12/13 20:41
百萬人血本無歸 美國加密貨幣交易所FTX前CEO巴哈馬被逮
百萬人血本無歸 美國加密貨幣交易所FTX前CEO巴哈馬被逮
2022/12/13 10:08

更新時間 : 2022-12-16 10:02 GMT+08:00

最受歡迎

台灣年末壓軸天象　雙子座流星雨12/14登場　最佳觀測時間曝光
台灣年末壓軸天象　雙子座流星雨12/14登場　最佳觀測時間曝光
連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
I See You！《阿凡達2》踏上潘朵拉星絕美珊瑚礁　名導史詩級鉅獻台灣磅礡上映
I See You！《阿凡達2》踏上潘朵拉星絕美珊瑚礁　名導史詩級鉅獻台灣磅礡上映
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場