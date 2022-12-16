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美股重挫、台灣股市連動　12/16早盤跌逾260點失守14500點

美聯準會（Fed）升息，美國11月零售銷售數據比預期更差，投資人憂經濟衰退，美股15日重挫。法人指出，美升息後台積電15日仍填息，台股今天是否與美股連動，台積電將成觀察指標。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 09:52
圖為美國紐約證交所 (美聯社12月14日照片) 

圖為美國紐約證交所 (美聯社12月14日照片) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美聯準會（Fed）升息後美股重挫，台股今天(16日) 跟著連動，早盤重挫逾260點，連續跌破14700、14600、14500點整數關卡。

9時8分止，加權指數來到14476.63點，下跌257.5點，成交值新台幣291.17億元。

晶圓代工龍頭台積電早盤來到465.5元，下挫15元，聯電來到42.95元，下跌1.3元，大立光來到2200元，下跌70元。

美聯準會（Fed）升息，美國11月零售銷售數據比預期更差，投資人憂經濟衰退，美股15日重挫。法人指出，美升息後台積電15日仍填息，台股今天是否與美股連動，台積電將成觀察指標。

道瓊工業指數下挫764.13點或2.25%；標準普爾500指數挫跌99.57點或2.49%；科技股那斯達克指數重挫360.36點或3.23%；費城半導體指數大跌115.86點或4.17%。

台股15日收在14734.13點，小跌5.23點，跌幅約0.04%，成交值新台幣1922.19億元，加計盤後交易約1958.85億元。

中央社引述台新投顧副總經理黃文清表示，美國聯準會（Fed）升息2碼（0.5個百分點）符合市場預期，且美股表現也不會令人太意外，美國通膨應有機會趨緩。

黃文清指出，台積電14日除息能夠填息，反映市場審慎樂觀，年底前投信作帳相關股票仍可留意。

產業訊息方面，鴻海15日公告合計投資13.62億元，用在電動車子公司以及鴻揚半導體，市場解讀，這2項投資主要布局研發電動車用第三代半導體。

針對要求供應鏈延票事件，自行車大廠巨大執行長劉湧昌15日在建大集團60週年慶受訪表示，自行車產業面臨海運塞港時期，積極下單造成的高庫存，客戶為消化庫存，要求延長出貨時間；巨大為打造供應鏈韌性，選擇與客戶共同承擔，實際上工廠還是很忙，預估明年生意還是會很好。

光學股先進光法人說明會指出，第3季每股盈餘1.03元，創歷史新高，董事長高維亞說明，第4季可望維持獲利，保守估計明年營收及獲利可成長10%，毛利率持穩在20%到30%間。

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更新時間 : 2022-12-16 10:02 GMT+08:00

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