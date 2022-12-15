高虹安助理費爭議 檢調搜索8處包含新竹與內湖住家

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）新竹市長當選人高虹安今（15日）因涉詐助理費案遭檢調約談，檢調已兵分8路搜索其立法院辦公室，以及高虹安於新竹與北市內湖的居住處，不過檢調對此並未證實。

綜合媒體報導，台灣民眾黨籍高虹安因涉嫌詐領助理費，檢調已向立法院人事處調閱高辦申請公費助理相關清冊及單據，比對高辦前行政主任黃惠玟提供的薪資申報及「公積金」內帳，釐清是否吻合，今也首度約談高虹安及其男友李忠庭，以及現任高辦主任陳奐宇、前高辦公關組長王郁文等4名被告，另約談現任行政主任黃鈴惠1人作證。

根據中央社，北檢上午指揮北機站兵分8路前往立法院、高虹安住居所等8處搜索。北檢搜索前先以電話知會立法院秘書長，再請秘書長告知立法院長游錫坤，隨後由承辦檢察官與主任檢察官帶領調查官，前往高虹安位於中興大樓的辦公室搜索。

報導也指出，檢調有前往相關被告居住所，以及高虹安位於新竹市的戶籍所在地及高女與雙親居住的內湖住家搜索。不過，檢調對此不願證實及評論。

由於再過10天就是新竹市長宣誓就職日，高虹安此案正在展開調查，是否會影響到其就職權益，聯合報報導，新竹市政府民政處今指出，依照《宣誓條例》規定，若縣市首長因故無法於12月25日宣誓就職，也未能在3個月內補宣誓，依規定將在3個月內進行補選。

對於高虹安接受檢調調查，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，民眾黨立法院黨團的態度一致，就是尊重目前檢調的相關程序，還有司法的獨立性，也希望大家要尊重司法檢調偵查不公開的原則，靜待結果出爐。