台灣出國跟團漲2成以上 旅遊協會曝「這2國」觀光比疫前便宜

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣國門大開後，迎接後疫情旅遊復甦時代，各國跟團觀光費用上漲，不過品質旅遊保障協會今（15日）指出，韓國、菲律賓團費比疫情前還便宜，其他如泰國、日本、紐西蘭、歐洲等國的跟團價格都較疫情前調漲2成以上。

品保協會觀察，提出明年（112年）1到3月各線旅行團參考價格，品保協會團費參考售價委員會主委白中仁說，最便宜的是菲律賓，其次是韓國，兩國的跟團價格都比疫情前便宜，再來跟團旅費較便宜者也有越南、泰國及馬來西亞。

品保協會指出，東南亞線，包含泰國、新加坡及菲律賓方面，平均團費約落在新台幣2萬1900元到4萬6900元不等。該線制價委員賴怡君說，價格整體來說比起往年漲幅約2成，主要是疫情後經營成本提高及短期內人員招募不易，航空公司團體票價、稅金、油價及當地房價等都有調漲。

不過賴怡君表示，菲律賓團費上因為航班增加多，機票價格下跌，因此較為持平，甚至比疫情前還要便宜。越南方面，因為機位跟資源多，所以跟疫情前的團費持平。

至於其他航線如東北亞，超受台灣人歡迎的日本的團費，跟疫情前同一期相比，有30%到40%的漲幅，平日落在1萬2800到11萬3800元不等；過年落在2萬9800元到18萬8800元。

日本線制價委員林怡君說，日本團費漲幅高是因為在機場人力無法即時到位情況下，至今只有復飛7個航點，其他航點則是以包機形式進行，因此機票費用就占出團費的50%，也因日本機場人力不足，導致飯店、餐廳及景區供需失衡，相關費用都有調漲，預估最快要到明年6月才會恢復平穩。

不過韓國狀況則是相反，因為航班增加，加上廉價航空復飛等因素，價格已經跟以往差不多，平均團費落在1萬900元到2萬3000元不等。制價委員常國慶說，加上促銷等平日跟團價格甚至比疫情前還便宜。

長程航線部分，美加線團費仍高，但因匯率回穩，因此明年1到2月的團費漲幅在20%以內，飛往美西平日時段約在7萬8800元起，加拿大9萬5800元起。制價委員邵鼎清補充，關島包機還有零星位置，關島觀光局也推出相關優惠活動，旅客可以趁勢搶便宜。

歐洲線部分，團費價格約落在5萬7900元到16萬9900元不等，價格上漲主要是因為團體票價調整，加上烏俄戰爭及缺工影響下，團費漲幅約2到3成，不過受惠匯率，整體來說團費漲幅不大。

土耳其因為匯率讓團費稍微降低，但杜拜則是因為飯店調漲有15%到28%的漲幅；紐澳線則跟疫情相比，澳洲漲幅約22%，紐西蘭漲幅約25%。