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阿里山最新飯店「阿里山英迪格」試營運！絕美裝潢加山景 每間都看得到雲海

其他公設有觀星平台、頂樓戶外酒吧、景觀戲水池、三溫暖等設施，在頂樓可以直接看賞日出，實在太夢幻了！不過試營運期間頂樓並不會開放，也就是說泳池、水療池、觀星平台、健身房都無法使用。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/12/15 18:06
「阿里山英迪格酒店」是全台最高連鎖飯店。(圖/阿里山英迪格酒店IG)

「阿里山英迪格酒店」是全台最高連鎖飯店。(圖/阿里山英迪格酒店IG)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）洲際酒店集團最新飯店就位在阿里山！「阿里山英迪格酒店」是全台最高連鎖飯店，主打融入山林的特殊裝潢，以及每間房都有私人陽台，可看見壯觀雲海，也有無邊際泳池、頂樓酒吧和各種夢幻設施，12月18日起開始試營運。

阿里山英迪格是洲際酒店集團在台灣的第三間英迪格酒店，預計將於2023年農曆春節前夕全面營運啟用，試營運期間，民眾可以一窺高級飯店的絕美風采，交通上，阿里山英迪格位在公路中段點，約一小時車程就能抵達阿里山國家森林遊樂區，相當方便。

媒體報導，阿里山英迪格全棟為綠色環保建築，規劃為地上6層樓、地下2層，外觀則是以石牆搭配檜木、鐵道元素等的設計，營造廣為人知的阿里山火車車廂意象，大廳更融入山林特色，讓人彷彿置身於大自然中，並不會與外界山景相顯突兀。

飯店中還有幾何形牆壁的隧道，穿越其中可以聽到暗藏的喇叭播放台灣藍雀的清脆叫聲，極具特色。其他公設有觀星平台、頂樓戶外酒吧、景觀戲水池、三溫暖等設施，在頂樓可以直接看賞日出，實在太夢幻了！不過試營運期間頂樓並不會開放，也就是說泳池、水療池、觀星平台、健身房都無法使用。

房型部分，有精品房、豪華房、開放式套房、單臥室套房四種房型，而試營運期間推出「無盡藏專案」，入住精品房含ton'u kitchen粟餐廳晨光早餐每房15,099起，每房再送阿里山森林遊樂區入園門票2張。

聖誕節、元旦跨年以及農曆春節價位則有變動，入住精品房含ton'u kitchen粟餐廳晨光早餐每房22,000起，一泊二食（含ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐與無盡藏晚間套餐）專案每房28,000起。

上述提到的ton'u kitchen粟餐廳位在飯店一樓，設計特別以小米穗綠油油的意象圍繞空間，營造出慶典的氛圍，也象徵食滿豐收。料理部分，主要是嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色。根據媒體報導，該餐廳晚上還有甜點自助吧吃到飽，也可享有紅白酒、軟性飲品喝到飽。

阿里山最新飯店「阿里山英迪格」試營運！絕美裝潢加山景 每間都看得到雲海

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阿里山最新飯店「阿里山英迪格」試營運！絕美裝潢加山景 每間都看得到雲海

(圖/阿里山英迪格酒店)
洲際酒店集團
阿里山英迪格酒店
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阿里山

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更新時間 : 2022-12-15 18:47 GMT+08:00

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