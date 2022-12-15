「鴻兔慶團圓」 板橋凱撒2023年菜外帶 六人海陸饗宴優惠價5,888元

即將迎來長達10天的2023農曆新年，與家人圍爐團聚享用的年菜美饌每到此時更是需要精挑細選，板橋凱撒大飯店家宴中餐廳即日起至112/1/16祭出2023「鴻兔慶團圓」經典年菜外帶美饌，共12道精選料理包括古早味家宴經典佛跳牆、鮮人蔘花膠燉金雞、秘製老滷玫瑰油雞、招牌蒜燒龍虎斑、東港櫻花蝦珍珠飯及祭祖必備三牲巡禮組等，每道380元起。同時推出六人「祥兔納福」及八人「福兔迎春」年菜組合，每套優惠價5,888元起，無須煩惱何處張羅整桌年菜及準備時間，輕鬆在家享用精緻美饌，凡12/20前訂購年菜組合付款完成，每套再加贈價值1,000元精選紅酒乙瓶！讓年節好菜簡單上桌，與家人輕鬆享受團聚時刻，為2023福兔年營造一年之初美好的開端。詳情預購請洽02-8964-3952。

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳2023年菜外帶精選美饌，由出自辦桌世家、熟諳台菜料理的蘇祐荃主廚掌廚設計，特別推薦幾道年菜必備佳餚，包括台味十足的「家宴經典佛跳牆」，將金華火腿及黃金玉米雞精心燜煮6小時成濃郁的「上湯」湯底，融匯海參、豬腳、排骨、鵪鶉蛋、栗子、芋頭、香菇及頂級養生花膠等入甕煨製燉煮，湯頭濃郁爽滑、膠質濃韻而不膩口，成為圍爐中不可或缺的經典甕中美饌。另外一道燉湯則是進補養身「鮮人蔘花膠燉金雞」，選用重達1.2公斤以上的全雞，加入紅棗、枸杞、鮮人蔘等中藥材及富含豐富膠質的珍貴花膠一同入甕熬煮2小時，口口湯頭香醇甘甜，口感溫潤，肉質軟嫩多汁，同時也是冬令進補、補肝益腎增添免疫力的極品補湯。海鮮類主推「紹興酒香醉白蝦」，白蝦煮過後即冰鎮，再加上紹興酒、當歸、枸杞、紅棗、蔘鬚等中藥材浸泡24小時使其入味，入口蝦肉彈牙肥美，更帶著酒香添加層次感。象徵年年有餘的「金牌蒜燒龍虎斑」嚴選重達1公斤的龍虎斑，先以180度大火油炸起鍋備用，再將蔥、薑等香料入鍋爆香後依序放入酥炸蒜球、龍虎斑、特製醬料及高湯以小火炆燒入味即可起鍋。蒜香味十足、豐厚膠質外皮搭配肉質細緻鮮嫩，香氣四溢成為年菜必備首選佳餚。

喜愛食肉主義則可品嚐「爐烤照燒豬肋排」，精選國產帶骨豬肋，運用蔬菜高湯、義大利香料、黑胡椒等醃製2天，以90度低溫烘烤方式，分次取出塗抹特製照燒醬汁，使表面均勻上色、肉質多汁軟嫩散發些許煙燻風味，大口豪邁咬下、令人回味無窮。另外還有「秘製老滷玫瑰油雞」，選用重達2公斤、肉質軟嫩油質均勻的黃土雞，浸入以八角、香葉、桂皮、雞湯等數十種香料煮出的老滷汁，慢火泡煮均勻上色。出爐後塗上麥芽糖為表皮增加光澤亦可防止油汁流失，鮮甜多汁口感Q彈，深受老饕喜愛。除了單品推薦美饌外，同時提供台灣祭祖必備「凱撒富貴三牲巡禮組」禮盒可選擇，每盒2,880元包含玫瑰油雞、黃金石斑魚及層次分明豬五花。板橋凱撒家宴中餐廳外帶年菜，精緻細膩、道道真功夫，與家人共同品嚐樸實卻難忘的好滋味！