JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理 忘年會特別懷石料理

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理餐廳為日本東北仙台的大都會飯店旗下品牌餐廳有著三十年歷史，同樣自仙台的料理長郡司行雄(Yukio Gunji)即日起至2023年3月31日推出忘年會特別套餐。供應午、晚套餐3,000元起，即日起全面供應！

為了搶攻年底餐飲春酒尾牙盛典，料理長郡司行雄(Yukio Gunji)首度推出的忘年會特別套餐，首先是前菜「鮟鱇魚肝茶碗蒸」，日本三大名魚之一的鮟鱇魚，口感柔嫩又有海底鵝肝之稱，製作成茶碗蒸美味又滑順。第二道的生魚片選用鮪魚、烏賊及日本真鯛，品嘗時除了搭配昆布醬油還有胡麻醬油可選擇，感受不同的風味。此外，忘年會特別套餐料理長特別準備最好的下酒菜「旬魚酒盜燒 」，酒盜醬使用魚的內臟加上清酒、味醂、醬油製作成醬來醃製午仔魚，將午仔魚進行煎烤後整個香氣提升到不同的層次，午仔魚魚肉口感鮮嫩並帶出酒盜醬的特殊香氣，特殊風味使下酒的程度讓人喝到以為酒被偷走。

料理長以日本關西風味、道地的燉煮方式來製作「燉煮和牛」，選用日本和牛加上日本大根及牛蒡等加上薄口醬油及味醂進行調味，和牛肉入口即化，白蘿蔔增值了整體的鮮甜度，感受到絕佳的風味。表面亮麗Q彈的「凝煮白身魚凍」以鯛魚製作成晶凍並鑲著肉質細嫩的魚肉，Q軟的晶凍入口即化，品嘗的時候搭配特別調製的果醋醬加上新鮮蔥花及辣蘿蔔泥，細緻的風味在入口後一層層拓展。「鱈魚唐揚」選用鱈魚特別加入了薄口醬油及清酒進行搭配，非常適合搭配清酒。套餐中還有壽司，享用帆立貝、煮穴子、鮪魚等握壽司，干貝暖嫩鮮甜、星鰻細緻軟嫩、鮪魚微帶嚼勁。當然別錯過手工製作的季節甜點及服務人員現刷的綠抹茶，有如品嘗一場藝術饗宴。

懷石料理發源於日本茶道，現今為日本常見的的高檔菜色。JR東日本大飯店台北旗下的HAYASE日本料理此次推出忘年會，以搭配各種酒水飲品，活動期間選用忘年會特別套餐，每位加價1,000元可享指定啤酒、日本酒、燒酎、葡萄酒、無酒精飲品無限暢飲；每位加價1,350元還可加上威士忌、果實酒等飲品無限暢飲，品嘗與親友同歡的歡樂相聚，千萬不能錯過。