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趕出國！300萬人等換台灣護照　人潮爆量等4小時　外交部分享省時兩撇步

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 17:12
政府鬆綁邊境管制，15日到外交部領事事務局申辦護照的人數激增。

政府鬆綁邊境管制，15日到外交部領事事務局申辦護照的人數激增。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）自9月下旬國境解封後，國人申辦護照需求激增，大量人潮湧入外交部領事事務局及外交部四個辦事處，人潮爆量約需等待4小時。對此，外交部分享2種「免現場排隊」撇步，首辦者可就近前往各地戶政事務所辦理，換發者則可委託符合資格的旅行社代辦。

外交部今（15）日舉行例行記者會，發言人歐江安表示，疫情期間，國人出國人數銳減，目前約累積300萬本護照過期尚待更換，國境解封後，國人申辦護照需求激增。

以昨（14）日為例，全國收件量超過11400件，台北領務局總部就超過6800件；前天（13日（為例，全國收件量超過10400件，台北領務局總部單日超過6400件；目前數量持續升高，更有單日破7,000件的紀錄。

歐江安表示，為避開人潮，節省民眾寶貴時間，有兩種免現場排隊的辦理方式：
1. 首次申辦者（沒有護照者）可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件。
2. 換發護照者（已經有護照，但已過期)，則可委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換。

此外，在領務局換發護照的民眾可以取號後可掃描QR Code，在領務局網頁觀看等候人數與目前辦理的號碼，等到號碼接近後再上中央聯合辦公大樓3樓領務大廳辦理。

針對人潮擁擠的情況，領務局已多次增開各類服務櫃檯、增派人員疏導人潮，並廣貼宣導標語。領務局另已加開收件櫃檯，由原來8個，新增為13個櫃檯；同仁每天加班超過三小時，已是每天工作到深夜，負荷量極大。

因此建議民眾，如果近期還沒有出國規劃或急迫使用護照的需求，可以先避開此時期的人潮，等到有具體出國日期再來辦理申換護照。

趕出國！300萬人等換台灣護照　人潮爆量等4小時　外交部分享省時兩撇步
護照
外交部

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