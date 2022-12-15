中華電信入榜《富比士》「2022全球女性友善公司」　ESG再獲國際肯定

中華電信ESG作為再獲國際肯定，入榜《富比士》「 2022全球女性友善公司」排名，成為台灣受評企業第一名， 且今年僅兩家台灣公司入榜； 中華電信更獲全球電信業受評公司之第4名，整體排名第266名， 顯示公司在性別平等、工作滿意及推薦度、 品牌好感度等面向成績斐然。

中華電信董事長謝繼茂表示， 中華電信長期落實ESG作為與發揮永續精神， 並致力打造性別友善、多元共融的職場環境， 更為女性及男性員工提供優於法令的育兒政策，以「員工安心」 為承諾，在工作環境、薪酬與培育、福利與獎勵， 及友善職場等各方面，建構完善的制度，與同仁一起攜手向前。

美國商業雜誌《富比士》(Forbes) 與市場研究機構Statista合作，於近期發表「 2022年全球女性友善公司」(World’s Top Female Friendly Companies 2022)評比，針對36個國家任職跨國企業8. 5萬名全職及兼職的女性工作者進行調查， 列出全球前400家提供女性友善職場的最佳企業。這次評比受訪者均以匿名方式線上分享，評比標準涵蓋「 性別平等的職涯發展」、「工作滿意度」、「 是否會向朋友家人推薦自己任職的公司」、「品牌好感度」、「 女性高階主管/負責人之占比人數」等項目。

中華電信表示， 很高興公司致力提升女性職場環境友善的各項努力獲得社會認同， 並進一步強化品牌價值。以提供女性同仁的「母性保護計畫」為例， 公司由專業的醫護人員為同仁提供健康指導、 工作適性評估與建議以及完善的哺集乳室， 更給予優於法令的陪產檢、陪產假及產檢假增加為10天。此外， 今年也實施獨步全台的育嬰工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工， 不論男性或女性，每天可減少1小時工作時間， 擁有彈性的育兒空間，且薪資、福利、全勤、考績完全不受影響， 讓同仁「願婚、敢生、樂養」，安心工作、展現最佳能力， 為個人及企業創造更高價值。

育兒福利部分，中華電信更領先同業，於全省設置9處「 職場互助教保服務中心」，提供近340位2-6歲幼兒就讀， 並於2023年起加碼0至6歲的每月托育津貼， 以及持續提供從幼兒園到大學的子女教育補助費。 中華電信更先於同業，提供員工育嬰留停津貼， 如員工申請育嬰留停，除前6個月可領取法令規定的補助外， 6個月期滿後公司更加碼提供勞保薪資5成薪的津貼， 讓同仁能兼顧家庭、安於工作，以此鼓勵生育，提升員工幸福感。

為徹底落實共融、性別平等的工作環境， 中華電信也提供多元的培訓計畫，尤其著重女性主管的培育，落實「 人才發展計畫」與「高階人才發展計畫」， 藉此提高女性主管的領導職能與晉升意願。

中華電信表示， ESG是公司追求的長期目標，未來將不斷優化各項舉措， 以實現永續經營的目標。