富邦金控子公司台北富邦銀行、富邦人壽榮獲「2022台灣併購金鑫獎」

「2022台灣併購金鑫獎」14日舉行頒獎典禮， 富邦金控子公司台北富邦銀行及富邦人壽以投資韓國現代信用卡公司 （Hyundai Card Co., Ltd.，以下簡稱「HCC」）一案，榮獲2022年第十二屆台 灣併購金鑫獎「年度最具代表性併購獎」。透過此次投資案， 北富銀將可學習韓國現代信用卡公司領先的大數據分析技術， 亦有助於富邦人壽資金運用與投資管理，期盼實現未來「 生活即金融、金融即生活」之場景。

由台灣併購與私募股權協會每年舉辦的「台灣併購金鑫獎」， 為台灣最具權威性的併購獎項。自2011年起每年舉辦評選活動， 評審委員皆為國內最資深的併購專業人士， 歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑。該屆計有186件併 購案例競逐各類獎項，競爭相當激烈。主辦單位指出， 富邦金控持續推動海外數位金融佈局策略，透過旗下子公司台北富邦銀行及富邦人壽投資韓國現代信用卡公 司一案，為自有品牌信用卡（Private Label Credit Card；PLCC）及數據驅動等業務型態奠定基礎。

富邦金控董事長蔡明興指出，HCC為韓國名列前茅的信用卡公司， 近年客戶數呈雙位數成長，此交易案北富銀及富邦人壽分別各投資韓 國現代信用卡公司10%股權。透過該案，富邦將可學習其領先的大 數據分析技術，應用於金融產品及服務， 亦有助於資金運用與投資管理。此外， 立基於當地之富邦現代人壽與既有金融市場之佈局， 富邦未來可進一步尋求拓展業務合作之機會，擴大經營綜效， 持續朝「成為亞洲一流的金融機構」願景邁進。

台北富邦銀行總經理郭倍廷表示， 北富銀積極打造全方位的金融服務，希望能實現「生活即金融、 金融即生活」的美好願景。 此次透過北富銀投資韓國現代信用卡公司， 將有助於國內金融業取經國際上領先的營運模式與數據分析技術， 應用於台灣市場之金融產品及服務， 讓北富銀的金融產品及服務更臻完善， 並為消費者帶來更優質的服務體驗，支持人們追尋美好未來。

富邦人壽副總經理周佳歐表示， 為積極配合金管會政策延伸臺灣金融業觸角，及建構富邦金控「 亞洲一流金融機構」願景，富邦人壽持續擴張海外多元金融版圖。 在東北亞市場開拓上，富邦人壽於2015年起投入韓國地區保險事 業，深耕韓國壽險市場，這次透過參股投資現代信用卡公司， 有助於富邦人壽之資金運用投資管理， 也期許台灣金融業在海外市場有長遠、穩定的發展。

富邦金控2021年亦以收購日盛金控案榮獲第十一屆台灣併購金鑫 獎「年度最具代表性併購獎」、「年度最具影響力併購獎」 兩項大獎，今年度再次獲獎，顯示富邦金控持續於海內外策略佈局， 擴大經營綜效，併購策略與成果深獲肯定。