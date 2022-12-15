台灣土銀積極投入永續行動　榮獲「國家永續發展獎」

行政院國家永續發展委員會於14日下午舉辦第18屆「國家永續發展獎」頒獎典禮，表揚對國家永續發展願景卓有貢獻之單位，土銀在與眾多指標性企業競逐下，勇奪企業類「國家永續發展獎」，為七家獲肯定的金融業之一。繼上月獲頒TCSA「永續報告類銀獎」及「社會共融領袖獎」雙項獎後，這次再度榮獲由國家頒發關於永續發展領域的最高獎項，無疑是對土銀致力推動ESG成果之肯定。

土銀於2021年4月成立永續發展委員會，下設永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與等六個執行小組，共同擘劃ESG推動藍圖，透過短中長期之永續營運推動策略及目標設定，由上而下有效具體貫徹執行，積極實踐聯合國永續發展目標，並每年向董事會報告ESG執行成果。

為落實永續金融，土銀除將ESG因子納入投融資評估決策，簽署遵循赤道原則外，並連續兩年發行可持續發展債券，用於綠色投資及社會效益投資計畫。另面對氣候變遷帶來的挑戰與機會，土銀業簽署支持並導入TCFD架構，將氣候變遷風險逐步納入風險管理政策，亦加速執行溫室氣體盤查，盤查對象涵蓋國內全數營運據點且取得第三方查證聲明書。後續除規劃訂定範疇一、二減碳目標外，亦將逐步計算投融資部位之企業碳排放量，並就高污染、高耗能產業進行投融資之總量控管及監控，以響應政府2050淨零碳排目標。

在社會面向，土銀持續精進服務品質，落實公平待客，連續四年榮獲金管會金融服務業公平待客原則評核績優銀行，並以多元金融商品與便利金融服務打造共榮社會，推展弱勢族群優惠貸款如：「樂活養老貸款」、「微型創業鳳凰貸款」、「失業中高齡者及高齡者創業貸款」等；因應高齡化社會打造多元信託服務如：「社福型安養信託」、「社會福利公益安養信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」等；另積極推廣小額終身壽險及微型傷害保險，以提供年邁或經濟弱勢族群經濟安全保障。此外亦舉辦多項社會公益活動，範圍遍及體育、藝文、教育、社會捐贈及在地公益，促進社會公眾福祉與實現包容性成長。

在追求永續發展的道路上，土銀將持續精進，以具體行動落實永續治理，將ESG概念內化為企業文化之DNA，參酌國際永續發展準則，檢討年度績效與發展方向，並積極與利害關係人議合，發揮金融影響力，建立永續夥伴關係，創造共享價值，達成永續願景。