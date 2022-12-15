新北熱門營隊恢復實體！近600班中小學寒假育樂營　陪孩子Fun寒假

新北市112年中小學寒假育樂營今(15)起陸續開 放報名，由各局處與學校開設近600班、多元類型的營隊， 歡迎家長、學生至專屬網站（http://camp.ntpc. edu.tw）或以校園通APP查詢與報名。

新北教育局表示，今年以四大主題為運動(Sport)、科技( Digital technology)、國際(Global)、美感( Aesthetics)，依此開辦系列SDGs營隊。同時， 教育局與民間團體合作開設身障生專屬育樂營，提供適性課程， 讓孩子寒假不留白。

四大主題特色營隊，如戶外獨木舟體驗冬令營、輕艇寒假體驗營等， 讓學生體驗最夯水上運動，並欣賞沿岸風景。 還有超搶手的職業試探寒假育樂營，孩子可動手做，探索自我， 部分課程還結合雙語，接軌世界。另外開設Fun Coding~Girl STEM 女力初階班，鼓勵女學生打破刻板印象，勇敢追尋自己的興趣。

此外，隨疫情趨緩，許多營隊恢復實體，相關防疫措施依據「 新北市高級中等以下學校因應嚴重特殊傳染性肺炎育樂營規劃指引」 辦理，提醒學校做好防疫措施、守護孩子的健康。 同步調整退費基準，學生如因確診或自主管理期間快篩陽性， 得扣除已支出部分，退還費用等。

今年育樂營報名網站查詢系統優化， 民眾可透過關鍵字查詢有興趣的營隊，或使用條件查詢功能， 輸入年級、所在地區、時間等，便可輕鬆篩選符合自身需求的營隊。 亦有免費課程，供您選擇。

新北各局處協力辦理各項精彩營隊， 如文化局辦理市立圖書館寒假多元閱讀活動，邀請親子來共學。 動保處辦理「動保小小兵」，學員可與可愛的小狗互動， 體驗動物保護員的工作，學習尊重生命，國民運動中心也開設WAS A攀岩歡樂營、海洋魔法運動營、桌球小子營等多元的營隊， 歡迎家長向各局處踴躍報名。

動保處辦理動保小小兵營隊，學員可與可愛的小狗互動，體驗動物保護員的工作。(資料照：新北市教育局提供)