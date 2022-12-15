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台灣麥當勞又漲價！21日起套餐貴10元　薯條、薯餅漲5元起　停售香雞滿福堡等熱賣商品

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 16:56
麥當勞自21日凌晨0時起，將調整部分菜單與商品價格。（圖／路透社）

麥當勞自21日凌晨0時起，將調整部分菜單與商品價格。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）深受台灣人喜愛的速食餐廳麥當勞又要漲價了！自21日凌晨0時起，將調整部分菜單與商品價格，包含套餐一口氣漲10元，薯條、薯餅等點心類調升5元到7元不等。早餐項目也將停售熱賣商品香雞滿福堡、香雞蛋堡等。

麥當勞表示，考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段主餐單點價格維持不變，套餐價格（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）則調升10元。

麥當勞指出，點心飲料類小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元；其餘品項（含McCafé全品項）價格維持不變。

菜單調整部份，麥當勞表示，早餐主餐新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡、麥克雞塊（6塊及10塊）；停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香雞滿福堡、香雞滿福堡加蛋及香雞蛋堡。

點心飲料類新增雙倍OREO冰炫風；停止販售樹頂蘋果汁；銅板輕鬆點紅區品項維持不變、白區品項移除小杯玉米湯；麥當勞分享盒飲料買一送一品項，新增中杯經典美式咖啡（冰/熱）。

麥當勞指出，銅板輕鬆點「1+1=$50」以及「甜心卡」買A送B優惠仍持續提供，免費的「得來速VIP卡」，也繼續提供+10元美味三選一（小薯、薯餅、蛋捲冰淇淋）。

台灣麥當勞又漲價！套餐貴10元　薯條、薯餅漲5元到7元　停售香雞滿福堡等熱賣商品
麥當勞
漲價

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