台灣首家傳產　台泥簽署聯合國商業自然行動聲明

全球因氣候變遷設定升溫1.5度防線、2050邁向淨零目標後，最受關注就是自然資源與生物多樣性保育議題。正值聯合國十年一次生物多樣性峰會COP15於加拿大召開，台泥企業團簽署跨52國330家企業COP15商業自然行動聲明(Business For Nature_Make it Mandatory )，將參與聯合國自然相關財務揭露TNFD試行計畫，成為台灣首家傳產製造業，以實際行動呼應聯合國生物多樣性公約，實踐「與自然和諧相處」核心願景。台泥12/15(四) 更加入自然與生物多樣性倡議平台Taiwan Nature Positive Initiative，與台達電、國泰金等8家企業創始夥伴，共同為生物多樣性議題發聲。

張安平董事長表示，如果地球上只剩下人類以及人類所馴養的動植物，地球的生態是無法支持人類生命的發展的。「為生命服務」是每一個企業要嚴守的生存法則。不是道德、不是口號、不是抽象的意識，而是高度的專業，納入企業每一天的工作內容之中。

發布會上，台泥長期投注的世界級植物保種基地-辜嚴倬雲保種中心執行長，亦是台泥和平生態方舟計畫主持人李家維教授，代表台泥與台達電、群創、宏碁、華碩、國泰金、永豐金與信義房屋8家台灣企業，共同推動Nature Positive發展思維，與台泥為生命服務的核心理念契合。事實上，台泥近年已啟動多項生物多樣性計畫，包括「礦區生態系動植物復育」、「和平港珊瑚生態營造」與2023年即將進行的台灣第一個全面研究土壤的「和平生態方舟計畫」。

李家維執行長表示，目前全球許多森林、原野被摧毀，如何重建？重新將物種系統的引進？幾乎沒有方法存在。重建自然是個艱鉅的任務，光靠植物當然不夠，我們需要為土壤、微生物、蚯蚓、昆蟲和飛鳥，量身打造保種行動，健康的地球生態才有未來。

台泥正積極展開全球唯一土壤物種研究「和平生態方舟計畫」-全球有95%食物是從土壤中生長出來，地球上60%生物物種是在地底下發現，土壤是物種生命的來源，亦是全世界最大碳匯(carbon sink)。

台灣首例工業港生態營造「和平港生態方塊珊瑚營造計畫」-台泥所屬和平港公司2021年啟動與台灣山海天使環境保育協會合作，將花蓮和平生態工業港堤外被海浪沖斷的珊瑚斷枝移植至人工魚礁，形成繽紛的生態，是台灣首個人工海港進行生態營造的案例。目前移植復育6科49種超過280株，2021年第三季大量珊瑚幼苗著床，目前順利成長部分珊瑚直徑已有5公分，總面積增加1倍，復育率達89%，預計2024年將進行港區魚類調查。

台灣首採生態系重建「礦區生態系復育計畫」­­-宜蘭太白山礦區與花蓮和平礦區，自2016年起與辜嚴倬雲植物保種中心、宜蘭大學永續景觀研究室合作，從現場生態調研、原生種優先適地適木、當地土壤種籽庫等，捨棄速成綠化方式，選擇讓動植物自然平衡生長的生態系復育與重建計畫。目前植物原生種的復育比例達到88%。

世界級保種基地「辜嚴倬雲植物保種中心」-台泥自2007年投入成立，主要蒐集熱帶和亞熱帶瀕危或珍稀植物，2021 年已有3萬4千種活體植物。另外，針對植物的不同部位進行液態氮冷凍保存，現已有四千多個物種，2萬5千份組織標本，為醫藥研究與下一世代科學家準備研究材料。