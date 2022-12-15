目睹好友意外身亡 南韓梨泰院倖存者旅館輕生 網路惡評成最後一根稻草？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓梨泰院於10月29日晚間，因湧入過多人潮慶祝萬聖節發生推擠意外，造成158人死亡及197人受傷，事發至今一個多月，12日晚間傳出一名倖存者於旅館中死亡，警方推測為自殺身亡。

綜合韓媒報導，南韓警方於12日晚間接獲一名母親報案，表示自己就讀高中的兒子失蹤，警方隨後發現該名學生陳屍於一間旅館，推測應為輕生，也表示將按照家屬意願，不進行驗屍。

根據報導，該名死者高中生A某，在10月29日晚間與朋友一起至梨泰院慶祝萬聖節，他親眼目睹了兩名同行友人於推擠意外中身亡，而自己則是被人群壓住40多分鐘後獲救送醫。根據MBC採訪家屬報導，A某在治療途中因堅持要見好友最後一面而中途出院。

A某家屬表示，A某在出院一周後就回到學校上課，也會到醫院接受心理治療，但A某時常在看報導時看見許多惡評，也曾在11月時向父母哭著說道，網路上有留言評論「是不是為了見藝人而出去玩而受傷死亡」等批評罹難者的留言，讓A某感到非常氣憤。

A某家屬說道，A某在手機上寫下了「去見朋友」的日期及留言，並且在留下的影片中表示「對不起爸爸媽媽，請不要忘記我，一定要記住我」。

A某的媽媽說道，A某能敞開心胸交談的朋友，似乎只有那兩名罹難者，但朋友就這麼消失了，對於只有自己活下來，他感到非常抱歉，網路上的惡評似乎是壓倒A某的最後一根稻草。