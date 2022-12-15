Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

目睹好友意外身亡 南韓梨泰院倖存者旅館輕生 網路惡評成最後一根稻草？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 16:37
南韓民眾於街頭哀悼梨泰院推擠意外罹難者（圖／美聯社）

南韓民眾於街頭哀悼梨泰院推擠意外罹難者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓梨泰院於10月29日晚間，因湧入過多人潮慶祝萬聖節發生推擠意外，造成158人死亡及197人受傷，事發至今一個多月，12日晚間傳出一名倖存者於旅館中死亡，警方推測為自殺身亡。

綜合韓媒報導，南韓警方於12日晚間接獲一名母親報案，表示自己就讀高中的兒子失蹤，警方隨後發現該名學生陳屍於一間旅館，推測應為輕生，也表示將按照家屬意願，不進行驗屍。

根據報導，該名死者高中生A某，在10月29日晚間與朋友一起至梨泰院慶祝萬聖節，他親眼目睹了兩名同行友人於推擠意外中身亡，而自己則是被人群壓住40多分鐘後獲救送醫。根據MBC採訪家屬報導，A某在治療途中因堅持要見好友最後一面而中途出院。

A某家屬表示，A某在出院一周後就回到學校上課，也會到醫院接受心理治療，但A某時常在看報導時看見許多惡評，也曾在11月時向父母哭著說道，網路上有留言評論「是不是為了見藝人而出去玩而受傷死亡」等批評罹難者的留言，讓A某感到非常氣憤。

A某家屬說道，A某在手機上寫下了「去見朋友」的日期及留言，並且在留下的影片中表示「對不起爸爸媽媽，請不要忘記我，一定要記住我」。

A某的媽媽說道，A某能敞開心胸交談的朋友，似乎只有那兩名罹難者，但朋友就這麼消失了，對於只有自己活下來，他感到非常抱歉，網路上的惡評似乎是壓倒A某的最後一根稻草。
南韓
梨泰院
踩踏意外
倖存者
輕生

相關新聞

南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
2022/12/14 16:57
金正恩餽贈豐山犬遭南韓前總統棄養 二犬終覓得新家
金正恩餽贈豐山犬遭南韓前總統棄養 二犬終覓得新家
2022/12/13 12:32
南韓女團ITZY世界巡演加碼台灣站　明年2月來台開唱
南韓女團ITZY世界巡演加碼台灣站　明年2月來台開唱
2022/12/12 16:12
南韓教授票選今年代表成語「過而不改」　諷政治人物無擔當
南韓教授票選今年代表成語「過而不改」　諷政治人物無擔當
2022/12/12 14:32
南韓總統尹錫悅最快本月進行特赦　貪汙前總統李明博有望在列
南韓總統尹錫悅最快本月進行特赦　貪汙前總統李明博有望在列
2022/12/12 10:31

更新時間 : 2022-12-15 17:15 GMT+08:00

最受歡迎

台灣年末壓軸天象　雙子座流星雨12/14登場　最佳觀測時間曝光
台灣年末壓軸天象　雙子座流星雨12/14登場　最佳觀測時間曝光
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
I See You！《阿凡達2》踏上潘朵拉星絕美珊瑚礁　名導史詩級鉅獻台灣磅礡上映
I See You！《阿凡達2》踏上潘朵拉星絕美珊瑚礁　名導史詩級鉅獻台灣磅礡上映
《台灣有個好萊塢》羅北安、苗可麗領銜　挑戰台北表演藝術中心定目劇
《台灣有個好萊塢》羅北安、苗可麗領銜　挑戰台北表演藝術中心定目劇
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
從未悔悟！桃園超商店員勸戴口罩被刺死案 兇手蔣姓紙雕師判處死刑
從未悔悟！桃園超商店員勸戴口罩被刺死案 兇手蔣姓紙雕師判處死刑