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【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落

➤花蓮市區某飯店外牆疑因地震搖晃剝落，砸破路邊停放車輛車窗，所幸並未造成傷亡。➤玉山國家公園管理處呼籲，地震後登山請戴頭盔，若登山者能更改行程，建議暫時不要進入地質不穩山區，降低遭落石砸傷風險。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 16:09
花蓮縣外海15日中午發生芮氏規模6.2地震，南投縣消防局獲報5名登山者在玉山主峰附近遭落石擊中，傷者分別有頭部、手部外傷，皆無大礙，玉山...

花蓮縣外海15日中午發生芮氏規模6.2地震，南投縣消防局獲報5名登山者在玉山主峰附近遭落石擊中，傷者分別有頭部、手部外傷，皆無大礙，玉山...

延伸閱讀: 花蓮地震台灣中部震度4級　氣象局：「盆地效應」所致

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）花蓮縣外海今天(15日) 中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，南投縣政府消防局12時8分獲報5名登山者在玉山主峰附近遭落石擊中，傷者分別有頭部、手部外傷，皆無大礙，步行回排雲山莊。

南投縣消防局震後初步清查，經以無線電通報各消防分隊查報，未有災情，但震後5分鐘、中午12時8分玉山國家公園玉山主峰附近即發生山域事故，報案者稱登山隊友遭落石擊中。由於時間接近，消防局不排除與這次地震有關，先請當地工作人員引導傷者至排雲山莊。

消防局表示，一支6人登山隊在距離玉山主峰約500公尺處遭落石擊中，造成5人受傷，其中1名男子自述右手疼痛及疑似骨折、1名男性頭部外傷、3人傷勢較輕如手掌破皮擦傷等，所幸皆無大礙，可慢慢走回排雲山莊，山莊人員趕往照應，消防局也派11人上山接駁救助。

玉山國家公園管理處表示，地震後不久即接獲消防局通報有登山客在玉山主峰附近遭落石擊傷，立即派遣排雲山莊管理員攜帶包紮醫材趕赴與傷者會合；同時呼籲，地震後登山請戴頭盔，若登山者能更改行程，建議暫時不要進入地質不穩山區，降低遭落石砸傷風險。

根據中央氣象局地震報告，中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，震央位於北緯23.77度，東經121.78度，即位在花蓮縣政府東南方29.1公里、台灣東部海域，地震深度5.7公里，最大震度花蓮縣5弱，而有關南投縣部分則是奧萬大4級、南投市3級。

花蓮市區某飯店外牆

疑因地震搖晃剝落

【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落

東部海域15日中午發生規模6.2地震，花蓮市震度4級，花蓮市區某飯店外牆疑因地震搖晃剝落，砸破路邊停放車輛車窗，所幸並未造成傷亡。（民眾提供）中央社

今天中午12時3分芮氏規模6.2地震，花蓮市震度4級，地震搖晃造成店家商品掉落；花蓮市區某飯店外牆疑因地震搖晃剝落，砸破路邊停放車輛車窗，所幸並未造成傷亡。

中央社報導，位在花蓮市和平路、重慶路口的飯店磁磚因地震搖框剝落，數塊石塊砸到停放在飯店門口的車輛，將車窗砸破，所幸車內副駕駛座沒有乘客，並未造成人員受傷。

另外，有民眾拍下地震當時搖晃畫面，商品因搖晃掉落，因搖晃時間久且愈來愈大，不少民眾往戶外跑出，不敢進入屋內。

花蓮縣消防局指出，尚未接獲地震災情。

【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落

花蓮地震台灣中部震度4級　氣象局：「盆地效應」所致
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