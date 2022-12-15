門票手刀搶光！首屆台北區塊鏈週「不知DAO」舉辦　台裔NFT藝術家Pplpleaser開講

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導)台北區塊鏈週自即日起至17日於微風藝文中心舉行， 講者包含Twitch 共同創辦人 Kevin Lin及區塊鏈名人pplpleaser。

綜合媒體報導，首屆台北區塊鏈週於12日登場，由Bu Zhi DAO主辦，因台北以太坊社群活動 ETH Taipei 因疫情被迫取消，所以挺身於年底舉辦區塊鏈週，首日就吸引超過800位貴賓出席、30家廠商共同參與，1,300張門票一掃而空，多場研討會及訓練營將於一路進行至17日。

Bu Zhi DAO（BZD）是一個非營利去中心化自治組織，成員多來自國際 Web3 知名機構，有創業者、開發者、投資人和藝術家等，包含來自 Coinbase、Acalanche、Shibuya.xyz、Solana、OpenSea等，致力於推廣台灣 Web3 生態和文化與世界接軌。

BZD 希望藉由組織成員的力量和經驗，整合國內外資源，創造越來越多知識交流的機會和環境，並以兼容開創的思維為台灣 Web3 人才帶來更多價值和機會。

台北區塊鏈週是台灣首次以「DAO」組織（去中心自治組織, Decentralized Autonomous Organization）形式發起的大規模活動，邀請Google Cloud、Avalanche做為策略合作夥伴，海華文教基金會擔任顧問，台灣區塊鏈者愛好協會協辦。

「DAO」是Web3衍生出的去中心化組織，成員透過貢獻自己的時間和資源幫助DAO實現使命，而會員的動力則來自於DAO提供的代幣。

講者邀請到區塊鏈名人pplpleaser，真實身分為台裔非同質代幣non-fungible tokens (NFT)藝術家Emily Yang，她推出的去中心化影音平台「Shibuya」 如同YouTube，若觀眾對平台上的影片有興趣，能直接以加密貨幣買下影片部分擁有權，創作者也能直接受惠，觀眾也同時成為該影片的投資人，並能參與創作過程，該平台獲a16z、Variant Fund領投690萬美元融資。