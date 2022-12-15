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東部海域6.2地震全台有感　未來三天或有規模４以上餘震

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 15:12
東部海域今（15）中午發生規模6.2極淺層地震，氣象局預估未來三天內還會有規模4以上餘震（圖／國家災害防救科技中心LINE）

東部海域今（15）中午發生規模6.2極淺層地震，氣象局預估未來三天內還會有規模4以上餘震（圖／國家災害防救科技中心LINE）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）東部海域今（15）日中午發生規模6.2地震，氣象局表示，由於地震深度是極淺層，因此全台有感，預估未來3天內還會有規模4以上的餘震，而規模3以上的餘震可能會持續一週。

根據中央氣象局最新資訊，今天中午12時3分於花蓮縣政府東南方29.1公里，即台灣東部海域，發生芮氏規模6.2地震，最大震度花蓮5弱級。

根據中央社引述氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震深度5.7公里，是極淺層地震，發生原因為板塊準備要隱沒之前，在轉彎處碰撞，預估未來3天內還會有規模4以上的餘震。

陳國昌進一步說明，這個地區在歷史上發生淺層地震的次數少於深層，且發生超過規模6的並不多。1973年統計至今，1982年發生過規模6.0、1990年規模6.7，接下來就是今天這起。

他提到，1982年、1990年、2022年的間隔很長，可見這裡大地震比較少，主要是地層較破碎，但規模4至5、規模5至6的次數較多；因為是淺層地震，所以全台有感，最遠的地方如屏東也有2級震度，最大是在花蓮5級，全台7、8個縣市都有4級震度。

陳國昌指出，從地震發生後陸續都有餘震，地震序列還在發展中，預估規模3以上的餘震可能會維持1週；他解釋，因為淺層周邊都是破碎的地質構造，才會引發較多餘震，預估不太會有大的餘震，但小的餘震可能會持續一段時間。
地震
餘震

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