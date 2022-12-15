12/15台灣增16,080例COVID-19：16,012例本土個案、68例境外移入、37例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增16,080例COVID-19確定病例，分別為16,012例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。



指揮中心表示，今日新增之16,012例本土病例，為7,085例男性、8,903例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,935例)，臺中市(2,133例)，高雄市(1,918例)，桃園市(1,789例)，臺北市(1,586例)，臺南市(1,264例)。



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至12月12日，死亡日期介於5月22日至12月12日。





指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為36例男性、32例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家分別自日本(8例)，中國及奧地利(各2例)，土耳其、法國、美國及馬來西亞(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年11月14日至12月14日。



指揮中心統計， 截至目前國內累計8,531,911例確診，分別為38,525例境外移入、8,493,332例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,796例COVID-19死亡病例，其中14,779例本土，另17例為境外移入。