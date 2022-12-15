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尹錫悅矢言重振核電 　望將南韓打造成世界核電強國

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 12:50
南韓總統尹錫悅表示將積極提供支援，將南韓打造成世界核電強國，圖為南韓新古里核電站（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅表示將積極提供支援，將南韓打造成世界核電強國，圖為南韓新古里核電站（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日前南韓新韓蔚核電廠一號機組竣工發電，總統尹錫悅特地發送賀詞，並稱未來政府也將積極提供支援，將南韓打造成世界核電強國。

南韓在1978年時實現了第一個商業營運的核電廠，但在2011年3月11日時，日本發生大地震及海嘯，造成福島第一核電廠核事故，再加上2013年核能公司開始被爆出使用不合格設備、腐敗等醜聞，導致民間反核聲浪越來越大。2016年時，幾乎不發生地震的南韓於慶州發生了芮氏規模5.8地震，造成許多民眾恐慌，許多核電站都位於此區，讓民眾再次開始擔心起核能安全，南韓前總統文在寅也順勢於總統競選時提出廢核。

文在寅在2017年上任正式提出「非核宣言」，他表示未來不會再新建新核電建設，且將淘汰服役30年以上的燃煤電廠，也提出改善火力電廠，不再燃煤、改用高成本但環保的天然氣發電。當時南韓核能發電佔總發電量的30%，燃煤火力發電則占40%，業界擔心文在寅的廢核政策會導致電力漲價與缺電危機、增加對進口能源的依賴，也對於前總統李明博所扶植的核電出口產業感到可惜。

然而，尹錫悅在今年上任時，便宣布廢除文在寅的去核電政策，要求盡快恢復核電產業，也批評文在寅的政策是個「錯誤」。尹錫悅政府曾於8月表示，2036年之前要再增加6座核能反應爐，而根據6月底南韓蓋普洛民調顯示，39%民眾支持擴建核電廠，僅有18%的民眾希望減少。

尹錫悅在竣工祝賀詞中說道，未來將積極推展南韓核電產業，使其成為主導南韓出口的支柱，並表示，南韓在8月時已承接埃及規模達3萬億韓元（約750億台幣）的核電建設項目，10月時也決定將與波蘭政府合作新核電建設項目，期望再次將南韓打造成世界核電強國，同時也強調會保障核能發電「安全第一」。
南韓
核電
尹錫悅

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更新時間 : 2022-12-15 14:12 GMT+08:00

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