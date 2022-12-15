（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）時序進入秋冬後，不只是人類面臨流感威脅，美國多州也爆發犬流感疫情，獸醫師建議狗主人應該為汪星人接種疫苗，尤其時「社交頻繁」的犬類。

犬流感（Canine Influenza）為一種狗兒常見的新呼吸道疾病，它是由一種非常近似於馬流感的病毒(H3N8)所引起，症狀包含咳嗽、打噴嚏、眼睛和鼻子會有分泌物、發燒、嗜睡和呼吸困難等。病毒會經由接觸受感染的犬、牠們的食物碗，以及咳嗽、打噴嚏等途徑傳播。

該病毒於2004年首次在佛羅里達州一隻灰狗體內發現，因為是新興病毒株，所以目前犬隻對這種病毒沒有天然免疫力，因此易在犬類間快速傳播。此外，犬類感染犬流感後治療方法有限，但有一款預防性疫苗，雖然不被視為核心疫苗，但有需要的犬類都能前往獸醫院接種，以降低感染風險。

根據DogFlu.com網站的統計資料，近期在紐約州、賓州、新紐澤西州、俄亥俄州、印第安那州、德州、佛羅里達州、南卡羅萊納州和加州等9個州均爆發疫情。

獸醫急救小組（Veterinary Emergency Group）的醫學主任Jess Fejes表示，並不是所有的犬類都需要接種這款預防性疫苗，但建議「社交頻繁」的犬類應接種，好比說，常去小狗日托、寄宿中心、寵物美容、公園等處，常常接觸來自四面八發的犬類。

流感肆虐 汪星人也遭殃 美國9州爆發「犬流感」社交頻繁的犬類要當心