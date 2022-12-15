台南學甲爐碴案的官商勾結難了 什麼是爐碴？台灣環境與糧食的安全危機

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）在正義檢察官鍥而不捨的努力下，台南「學甲爐碴案」經過三年多的偵辦，終於將民進黨中執委郭再欽等八人起訴，郭隨後也辭掉中執委一職。前台南縣長蘇煥智指出，台南學甲爐碴案起訴凸顯中央地方的黑心及官商勾結。

蘇煥智2018年退出參加27年的民進黨，當時他痛批蔡英文政府、民進黨高層的政治經濟社會路線，已偏離振興經濟、照顧弱勢的基本路線，之後幾年獨立參選公職雖屢敗，但蘇煥智仍積極揭弊。

郭再欽等八人及明祥馨公司涉及將有害事業廢棄物鋼鐵廠電弧爐的爐碴，違法偷埋在農地及工業用地及國有地，期間屢遭當地民眾及學甲慈福里里長李新進檢舉，但台南環保局總輕罰。此回檢察官認定郭再欽相關人等因濫埋爐碴獲利高達21億餘元，被台南地檢署檢察官陳鋕銘以違反廢棄物清理法、竊佔國土等相關規定予以起訴，並扣押郭再欽等的相關財產。

蘇煥智指出，這個案件凸顯「爐碴再利用相關規定」的管理制度不夠嚴謹，成為有害事業廢棄物「官商勾結」的「黑箱作業程序」，也因此造成良田被有害事業廢棄物污染肆虐問題。

什麼是爐渣 （爐碴）？

根據技師報，爐碴係指煉製鋼鐵材料所漂浮之廢渣，其實爐碴並非煉鐵廠或煉鋼廠之產物，而是一種廢棄物，必須經過嚴謹處理與檢驗後，才能拋棄或使用，故稱為「渣」(slag)。煉鋼行業共有三種廢爐碴，包括一貫作業煉鋼廠所衍生之「鐵爐碴」與「鋼爐碴」，鐵礦來源單純，可做爐渣水泥用於建築中，另一種為廢鐵煉鋼工廠所衍生之「鋼爐碴」。不過，後者在煉鋼過程都有填加廢鋼，也難免夾雜金、銀、銅、鋁、錫、鋅、鉻、汞、鎳、砷等重金屬，且廢鋼等材料，亦容易夾帶油(烤)漆、塑膠、橡膠、藥品等其他化學物品，及放射性物質，故汙染之機率比高爐渣為高，也是這回新聞的主角。

爐碴危害哪裏去？

雖然目前可以經過申請合法掩埋爐渣於非農業用地，但是，就是有許多不肖業者找上農地，包括此新聞事件主角。隨意傾倒爐渣當中的重金屬含量高，有可能會汙染土壤和水質，就會影響農作物生長，若是再將這些受重金屬汙染的糧食和稻米吃下肚，肯定會對健康造成危害。

先前有媒體報導，除了影響糧食安全，若將爐渣隨意棄置河川地，因爐渣外觀和砂石相似，混入砂石被砂石業者開挖，再賣給混凝土廠，這些爐渣就會被誤用成營建材料的一部分，除了短期易造成建築物外牆易斑駁剝落，如俗稱的「痘痘屋」，長期下來會影響建築物的結構安全，以及居住者的健康。