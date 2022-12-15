台灣2022大選後•內閣應否總辭　最新民調: 53.2%贊成內閣總辭•不應拖到明年

更新時間: 2022-12-15 12:38

首次發稿: 2022-12-15 12:22

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（12/15）早上發表即時民調，「關於 2022 選後內閣應否總辭的最新民意」。這是該會 2022 年 12 月全國性民調的一部份。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2022 年 12 月 12-13 二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1070 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

主要研究發現包括:

基金會問：「有人說：『執政的民進黨這次選舉大輸，內閣應該總辭，不能拖到明年。』請問您同不同意？」

結果發現：24.7％非常同意，28.5%還算同意， 15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。

換句話說，執政的民進黨 2022 地方選舉大輸，最新民意顯示，20 歲以上台灣人中，53.2%同意內閣應該總辭（上圖)，不能拖到明年，21%不同意。

(圖/台灣民意基金會提供)

值得注意的是，當二成五國人強烈同意內閣應總辭，不能拖到明年時，只有 5.2%表達強烈不同意。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，明顯超過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，不能拖到明年。同時，這項發現也透露了台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

(圖/台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會指出，進一步的分析，有以下幾點值得注意：

第一，從年齡層看，每一個年齡層都呈現一面倒同意內閣應該總辭，不能拖到明年。

具體地講，20-24 歲，36.5%同意，23.3%不同意；

25-34 歲，58.2%同意，19.3%不同意；

35-44 歲，56.4%同意，20.9%不同意；

45-54 歲，53.5%同意，25.6%不同意；

55-64 歲，59.3%同意， 18.5%不同意；

65 歲及以上，47.5%同意，20.3%不同意。

第二，從教育背景看，不分教育程度高低，都呈現一面倒同意內閣應該總辭，不能拖到明年。

具體地講，小學及以下教育程度者，41%同意，14.9%不同意，44%沒意見、不知道；

初中/國中教育程度者， 44.3%同意，17.6%不同意，38.2%沒意見、不知道；

高中/高職教育程度者，61.2%同意，17%不同意，21.8%沒意見、不知道；

專科教育程度者，60.4%同意，23.7%不同意，15.9%沒意見、不知道；

大學及以上教育程度者，51.2%同意，26.1%不同意，22.8%沒意見、不知道。

第三，從職業背景看，所有職業類別都呈現多數或絕大多數同意內閣應該總辭，不能拖到明年。

這些職業類別包括自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、農民、學生、家庭主 婦、退休人員及無業/待業者。

舉例來說，自營商/企業主 63.7%同意；軍公教人員 65.6%同意；勞工 52.8%同意；農民 56.7%同意；學 生 59.9%同意。

第四，從政黨支持角度看，除民進黨支持者外，其他各黨支持者或中性選民都呈現多數或絕大多數同意內閣應總辭，不能拖到明年。即便是民進黨支持者對此問題也是看法分歧，毫無共識可言。

具體地講，民進黨支持者中，38.8%同意，42.4%不同意，18.7%沒意見、不知道；

國民黨支持者中，74.6%同意，7.6%不同意，17.8%沒意見、 不知道；

民眾黨支持者中，66.9%同意，14.7%不同意，18.5%沒意見、不知道；

時代力量支持者中，61.2%同意，23.8%不同意，15% 沒意見、不知道；

台灣基進支持者中，53.6%同意，21.1%不同意， 25.3%沒意見、不知道；

中性選民中，33.4%同意，17.2%不同意， 49%沒意見、不知道。

第五，也是最後，從六都16 縣市角度看，除台中市外，都呈現過半數選民同意內閣應總辭，不能拖到明年。

具體地講，台北市選民中，51.2% 同意，24.3%不同意，24.3%沒意見、不知道；

新北市選民中，55.7% 同意，23.8%不同意，20.5%沒意見、不知道；

桃園市選民中，61.8% 同意，15%不同意，23.3%沒意見、不知道；

台中市選民中，45.4% 同意，25.4%不同意，29.2%沒意見、不知道；

台南市選民中，65.1% 同意，16.2%不同意，18.7%沒意見、不知道；

高雄市選民中，50.1% 同意，24.8%不同意，25%沒意見、不知道；

六都以外16 縣市選民中，50.7%同意，18.1%不同意，31.2%沒意見、不知道。