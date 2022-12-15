前內政部長徐國勇最新動向曝光: 主持民視政論節目! 傳接下周玉蔻《辣新聞》時段

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 資深媒體人周玉蔻之前因為爆料蔣孝嚴緋聞案引起爭議，事後宣布請辭原本主持的政論節目《辣新聞152》，節目也在12月初停播。昨(14日) 傳出將由前內政部長徐國勇，接檔原時段主持新節目。

三立新聞15日報導，對此，電視台證實已經與徐國勇部長接觸洽談，但正確時段跟錄影時間則未多做回應。

民視新聞今天(15日) 則獨家報導稱，前內政部長徐國勇辭職後，最新動向終於曝光，確定入主民視政論節目當主持人！

報導指出，其實過去徐國勇就曾在其他電視台主持過節目，甚至有「本土政論一哥」的封號。但可能因時隔10多年有些不習慣，當他為了拍攝定裝照被好幾名女化妝師包圍梳化時，一度緊張到像木頭人。細心的他，連化妝師準備的領帶要怎麼打，都有自己的堅持。

徐國勇請辭內政部長後，動向備受關注。徐國勇友人14日就曾表示，除申請加入律師公會外，徐國勇也將到民視主持政論節目，盼透過徐國勇口才，替政府修正錯假訊息、傳遞政策，近期就會開播。

徐國勇日前因健康因素請辭內政部長，行政院長蘇貞昌7日准辭。外界也關注徐國勇後續動向。中央社報導，14日有媒體目擊徐國勇到電視台拍宣傳照，還連換兩套衣服、錄台詞，預告他將成為「電視政論節目」成員。

報導引述徐國勇友人說，徐國勇除將重回老本行當律師，已重新加入律師公會，下週起就會執行律師業務外，徐國勇也將到民視主持政論節目，是原本資深媒體人周玉蔻的「辣新聞152」的節目時段。

徐國勇友人也說，徐國勇早期主持過三立「前進新台灣」節目，政論節目對徐國勇來說是駕輕就熟，也希望透過徐國勇的流利口才，協助政府修正錯假訊息、宣導政策。

至於節目何時開播？徐國勇友人說，這部分尊重製作單位安排，近期就會開播，確切日期由民視宣布。