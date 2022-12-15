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2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 10:11
圖為今年9月份淡水漁人碼頭煙火秀檔案照。

圖為今年9月份淡水漁人碼頭煙火秀檔案照。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）為迎接2023年到來，新北市政府再度推出「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，將於12月31日20時23分施放，將是今年全台最長，佈線長達一公里，同時也是全台跨年夜首發煙火，也蘊含著迎接充滿希望的2023年。

市府表示，除了總施放長度共13分14秒，喻意「一生一世就愛你」，浪漫慶祝2023年的到來外，煙火數量也加碼到1萬4,168發，象徵「一直一路發」，施放地點也首創「兩岸三地」同步施放，在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩美奐的煙火秀，跨河的壯觀、近距離的震撼，讓視覺、聽覺感官都有更驚奇的體驗。

而此次煙火以「花火寫故事」為主軸，用六個篇章表現新北市躍動的生命力。開場以金沙瀑布橫跨淡江大橋、絢麗登場，採用在日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈，如聖禮花、虹玉等，更特別使用全台跨年首創3座魔術風火輪，高空彈施放點位更高達10處，還有特製的NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火。

淡水主會場邀請天馬戲創作劇團打頭陣，由MOMO家族，以及台灣特技團接棒炒熱氣氛，Eye Catching Circus創造焦點壓軸登場，帶來一波又一波的節目高潮。另有街頭藝人演出，和優質店家市集等周邊系列活動，讓大人、小孩、情侶、朋友都能找到屬於自己的樂趣。

新北市副市長陳純敬表示，新北跨河煙火選在淡江大橋施放，並以友善、親子為目標，下午開始在河岸舉辦活動與演出，煙火20:23開始施放，讓大家可以從白天逛到晚上，爸媽也可以帶著孩子，一起同遊賞煙火。

高灘地工程管理處代理處長張修銘也說，活動現場除了有精采的煙火秀，下午開始，周邊也有活動、市集，還有有大小朋友最愛的氣球表演，希望大家都能在2022的尾聲，留下美好回憶。

除了跨河煙火，市府文化局12/31在淡水海關碼頭也舉辦了「光映淡水」活動，以「喵的水陸空派對」主題點亮淡水，還有「青春搖滾Band」等一連串的樂團表演、創意趣味活動，此外紅毛城、小白宮更延長開放至晚上九點，而已報名「喵的煙火郵輪Party」的民眾，也能在淡水河上欣賞煙火，讓民眾體驗海陸空頂級視聽饗宴，盡享璀璨跨年煙火秀。

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更新時間 : 2022-12-15 11:10 GMT+08:00

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