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台積電除息行情失靈　台股早盤下挫89.82點

➤台積電自2019年起改採每季配息，過去13次除息皆順利完成填息；其中，9次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。➤美國聯邦準備理事會（FED）如市場預期升息2碼（1碼為0.25個百分點），但暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息。美股14日收低。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 10:15
此為示意圖 (中央社111年11月11日檔案照片) 

此為示意圖 (中央社111年11月11日檔案照片) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國聯邦準備理事會（FED）如市場預期升息2碼（1碼為0.25個百分點），但暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息。美股14日收低。

美股14日道瓊工業指數下跌142.29點，那斯達克指數下跌85.92點。台股今天(15日) 同步滑落，早盤指數一度下挫89.82點，滑落至14649.54點，跌破14697點月線關卡。

台積電2022年度第2季現金股利今天除息，除息行情失靈，股價走勢疲弱，開盤跳空達476元，下跌2元，面臨貼息窘境。

股王大立光、聯發科及聯電等權值股股價紛紛滑落，整體電子類股指數一度下跌0.82%。此外，金融類股指數同步下跌，影響大盤走弱。

台積電第2季現金股利今除息，每股配發2.75元現金，總金額新台幣713.08億元，預計明年(2023年) 1月12日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約22.98點。

台積電自2019年起改採每季配息，過去13次除息皆順利完成填息；其中，9次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

外資14日轉賣為買，買超台積電5150張，卡位除息行情，推升台積電攀升至480.5元，上漲9元，為除息行情暖身。不過，台積電今天除息行情失靈，開盤價476元，下跌2元。

根據中央社，台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有3.43億餘元入袋。台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家10月持股607萬餘股，也將有1671萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。
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台股
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更新時間 : 2022-12-15 11:10 GMT+08:00

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