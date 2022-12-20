持續更新！台灣2023微醺春節禮盒推薦　全球限量藝術家聯名款要價破30萬

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)農曆春節拜年少不了伴手禮！台灣英文新聞幫大家整理出好看又好喝的春節禮盒，送禮自用兩相宜。

首次發稿 12/20

臺虎精釀



(圖/品牌提供)

「否桔兔來兔年限定禮盒」成雙的吉祥喜氣金桔啤酒，搭配兔年限定招財大錢母，「否桔兔來兔年限定啤酒」象徵發發發的8.88%酒精濃度，讓微醺中帶點偏財運，團圓相聚時能帶著金光閃閃的年節禮盒，為親友送上新春祝福！自12月17日起，7-ELEVEN全門市（春節禮盒預購）、全臺啜飲室、遠東異國美食館、微風超市、誠品知味市集（信義店）限量販售！

建議售價：$888

噶瑪蘭



(圖/品牌提供)

噶瑪蘭2023年度限定禮盒特選台 灣朱雀、台灣擬啄木(別名五色鳥)、台灣藍鵲三種原生鳥類為設計 主體，搭配象徵順遂、繁榮的蝴蝶蘭，分別以喜氣桃紅、祥瑞紫、 高雅藍三種色系共譜出「蘭芯綻盛 鳥語獻瑞」的吉祥意涵。「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」、「 噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌－雪莉風味桶禮盒」、「 噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」即日起於全台 噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠、各大酒專通路販售。

建議售價：NT$ 3,700 (即日起至2023年1月31日享有禮盒單瓶價NT$ 3,500)

仕高利達



(圖擷取自品牌官網)

「仕高利達2023春節禮盒」精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」和「仕高利達金牌」三支國際賽事常勝軍，禮盒上燙印象徵媽祖「天后之尊」的冕冠，附贈嘉義新港奉天宮聯名錢母，分別象徵事業成功、健康平安、財運滾滾。

建議售價：NT$480起

蘇格登



(圖擷取自品牌官網)

蘇格登2023限定版外包以湖水綠為底，喜氣煙火為主視覺，三款經典可選：蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版首創三桶新工藝，以「養桶工藝」打造第三訂製雪莉桶，馥郁甜美的梅李、黑巧克力、蘋果氣息在鼻尖縈繞，特色為火紅琥珀色澤的醇雪莉風味酒液；蘇格登醇金13年，使用法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒過桶，馥郁果香加乘蘇格登的醇順酒體​；蘇格登15年單一麥芽威士忌，獨創「雙溫慢淬」延時工法，濃夏季甜瓜、柑橘香甜與玫瑰清香呈現琥珀色澤。

建議售價：NT$1,400起

軒尼詩



(圖擷取自品牌官網)

「軒尼詩百樂廷2023年春節限量藝術裝瓶」與國際知名藝術家嚴培明合作，也聯手法國百年瓷器工坊Bernardaud推出彩繪瓷瓶，全球限量販售888瓶，台灣地區更僅配有16瓶。每一瓶皆在位於法國利摩日(Limoges) 的工坊中手工燒製及彩繪，均設有獨立編號，並裝入特製專屬木盒，包裝盡享非凡氣宇，於2023年1月正式上市，僅限於私人客戶通路以及指定精選通路販售。

此次聯名為嚴培明首次嘗試干邑的琥珀色、橙色、赤褐色和酒紅色混在一起，與軒尼詩干邑中的許多生命之水和色調相呼應。

建議售價：NT$308,000