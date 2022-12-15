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超夯台劇原班人馬領銜！台灣爆笑賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》　自帶光芒巨星OO竟然是他！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 11:31
許傑輝求婚真愛婆婆鍾欣凌，豪華城堡鑽戒樣樣來。（圖/威視電影）

許傑輝求婚真愛婆婆鍾欣凌，豪華城堡鑽戒樣樣來。（圖/威視電影）

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）台灣爆笑賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬演出，將在2023年1月13日全台上映。

2023兔年最強賀歲首選電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導、金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉等重磅回歸，打造今年最台、最鬧的爆笑喜劇，近日發布正式預告，「火寮一哥」許傑輝與「婆婆彩香」鍾欣凌的戀情新發展，火寮一哥始終專情於「彩香」，為求真愛使出渾身解數，不惜動用熱氣球、城堡等豪華求婚招式，許傑輝最後也更不忘呼籲觀眾，「大家都有吃團圓飯的習慣，這部電影除夕夜也會上映，歡迎大家進戲院來個不一樣的團圓飯。」

炎亞綸這次在電影版中演出大明星「OO」，被飾演婆婆瘋狂示愛，在一場慶功宴後神秘失蹤，而最大嫌疑人竟然是婆婆鍾欣凌，超展開的劇情令人相當驚喜！炎亞綸稱自己誤闖電影圈、也誤闖他們的感情，兩人大銀幕首度合作，鍾欣凌大讚炎亞綸「自帶光芒」，是個「活潑大男孩」，很適合這個角色，在劇組裡也沒有違和感，而且在拍攝現場還會主動開口化解尷尬，沒包袱也沒明星架式，很快就可跟他在一個頻率上面。」


正式預告。（影/YouTube）

炎亞綸坦言本來就很想跟鍾欣凌合作，更大方形容鍾欣凌是個「可甜可鹹」的人，「她可以演一個非常幽默的人、可愛的人、很鬧的人，但她也可以同時把人瞬間帶到一個很感動的氛圍，跟她對戲讓我感覺很幸福！」

鍾欣凌透露自己在拍攝電影版期間體重達到人生高峰，並解釋因為劇組感情太好，每天都有人請客，簡直「過太爽」！

此外，鍾欣凌這次電影版中周旋於兩「男」之間，尤其和又高又帥的炎亞綸有不少親密對手戲，讓她不好意思地說：「大家看完電影一定會懷疑我是不是有偷塞紅包給監製！」最後提及不管幾歲都會有少女心、少男心，「歡迎帶爸爸媽媽爺爺奶奶，全家進戲院看賀歲片過個好年。」

劇情圍繞在蘇家婆婆彩香（鍾欣凌飾）粉紅少女心大發，追星不成竟弄丟大明星OO（炎亞綸飾）引來警方關切，蘇家噗嚨共子女紛紛傻眼，兒子秉仁（楊銘威飾）不負責落跑、女兒秉愛（蘇晏霈飾）揮刀找線索、秉忠秉孝（邱凱偉／王少偉飾）不孝提議報警。為幫婆婆找回ＯＯ，小鷗（黃姵嘉飾）與發貴（張書偉飾）感情陷危機，還與閨密大美（林筳諭飾）一同被上銬進警局！最愛婆婆的一哥（許傑輝飾）又將如何迎戰情敵，贏回彩香的心？

電影將在2023年1月13日全台熱鬧上映，更多資訊請上粉絲團查詢。

超夯台劇原班人馬領銜！台灣爆笑賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》　自帶光芒巨星OO竟然是他！
炎亞綸特別演出《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》飾演大明星OO。（圖／威視電影）
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2021/10/05 19:35

更新時間 : 2022-12-15 12:41 GMT+08:00

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