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南台灣奇美博物館全新戶外雕塑　《維特魯威人》再現達文西密碼

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/15 09:57
奇美博物館戶外雕塑作品〈維特魯威人〉。 (圖/奇美博物館)

奇美博物館戶外雕塑作品〈維特魯威人〉。 (圖/奇美博物館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奇美博物館新地標！從達文西手稿轉換的雕塑〈維特魯威人〉近日落成，佇立於公園北側。

位於台南都會公園的奇美博物館在廣大的戶外園區設置許多雕塑，希望民眾從戶外到館內，都能沉浸在藝術的薰陶之中。近期館方於公園北側新設了一座地標型雕塑〈維特魯威人〉，由慈善家楊香雲女士引薦。

〈維特魯威人〉源自於達文西的素描手稿，由美國雕塑家芭蓓特．布勒奇（Babette BLOCH）轉譯創作，成為一座全新的不鏽鋼雕塑作品。原本的達文西〈維特魯威人〉素描是受到古羅馬建築師維特魯威（Vitruvius）的〈建築十書〉（De Architectura）所啟發。〈建築十書〉公認是最早的建築原理書籍，詳細記載古希臘羅馬時期各種建築類型的結構、材料與審美標準等，同時提及完美的人體比例與建築設計的關係，是建築史研究的重要資源。

達文西的素描作品便是依據維特魯威對於完美人體比例的敘述來思考並創作，畫面中的男子擺出「十」字與「火」字的動作，站立在方形與圓形的中央，看似簡單的描繪，實際上卻將人體巧妙地分成八等分，人體的各部位也有一定的比例，為達文西結合科學理性思考與藝術美感而來的產物，也是最能代表文藝復興藝術中反思古典、理性思考、以人為本的傑作。

雕塑家布勒奇擅長以不鏽鋼材質並透過雷射或水刀切割技術進行創作，這件〈維特魯威人〉為其〈反思歷史〉雕塑系列作品之一，她將達文西素描中維特魯威人的兩個身影分離出來，並多加了一個「十」字動作的身影，觀者無論從正面或背面皆能觀賞維特魯威人的完整樣貌。

奇美博物館表示，奇美擁有許多西洋藝術蒐藏，此件作品不僅向達文西所處的文藝復興時期致敬，同時也讓民眾看見經典作品的永恆、多變，以及與時俱進的可能性，幫助民眾透過當代語彙欣賞古典西洋藝術之美，進而感受文藝復興時代所強調的科學理性思維與人文價值觀。

此外，館方強調，目前園區雕塑作品已設置逾50件，例如園區入口重要地標〈鐵修斯戰勝人馬獸〉與〈阿波羅噴泉〉、展現體操力與美的蒲添生〈運動系列〉、位於繆思湖湖畔的〈跳水者〉，以及散落於草地上的〈春與秋〉、〈夏娃〉、〈露西〉、〈跳馬背〉等，希望讓民眾在園區散步或野餐時，處處都能遇見融入地景的作品，進而獲得更多與藝術對話的機會。

南台灣奇美博物館全新戶外雕塑　《維特魯威人》再現達文西密碼
奇美博物館戶外雕塑作品〈維特魯威人〉落成，左起為奇美博物館董事長郭玲玲、台南市文化局局長葉澤山、藝術家芭蓓特．布勒奇、慈善家楊香雲、奇美博物館館長許家彰。(圖/奇美博物館)
奇美博物館
維特魯威人
達文西

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更新時間 : 2022-12-15 11:10 GMT+08:00

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