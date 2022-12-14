這些貼圖你也有嗎？台灣人最愛用LINE貼圖曝光 老人、小孩喜好大不同

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣人愛用通訊軟體LINE公布2022年國民最愛用貼圖，以及各個年齡層的喜好，常見的「白爛貓」與「貓貓蟲-咖波」仍在前5名，至於年輕世代則愛用「力量人晨晨」，和中高世代愛用的「晴天P莉」風格差異很大。

根據LINE統計，2022年度貼圖年度榜單中，官方貼圖的熱門排行榜第一名為超可愛活潑角色「好想兔」貼圖，和去年一樣是冠軍，而常見的「白爛貓」與「貓貓蟲-咖波」則是第二、第三名，接著是「奇奇與蒂蒂」和LINE角色熊大的貼圖「BROWN & FRIENDS」。

原創貼圖部分，「白爛貓」的排名為第一，再來是畫風簡約、主角為貓咪的「野生喵喵怪」和鯊魚貼圖「胖鯊魚鯊西米」，可見台灣人對於可愛動物貼圖接受度最高，再來是可以傳送溫馨訊息的「晴天P莉」和充滿諷刺內容的「變種吉娃娃」和「爛爛人」，療癒系貼圖「87小兔」這次則是首次進榜。

動態表情貼方面，由大人小孩都愛的「蠟筆小新」獲得第一名，其餘名次都是上述曾提及的人氣貼圖「貓貓蟲-咖波」、「胖鯊魚鯊西米」、「好想兔」與「變種吉娃娃」。

不同年齡層方面，中老世代與年輕世代的愛用貼圖大不同，根據LINE，19歲以下的世代喜歡用有梗、好笑的系列，如電競直播主「統神」兒子晨晨的貼圖，他的童言童語及時不時嗆聲的搞笑形象吸引大量年輕人下載使用，而20～29歲的社會新鮮人，則偏愛微厭世風格的貼圖，像是「變種吉娃娃」、「野生喵喵怪」，不過可愛溫馨的「87小兔」也有上榜。

至於30～39歲的使用者則喜歡有動物角色的對話性貼圖，如「豆卡頻道」、「點陣星球」、「白爛貓」。40～49歲族群則常用「問安系貼圖」，也就是包含噓寒問暖訊息的卡通貼圖，如小女孩「晴天P莉」、「貓爪抓」及「小圓帽」。

雖然四大世代愛用貼圖不盡相同，LINE統計發現也有貼圖是重疊不同年齡層使用者的，如畫風可愛的「胖鯊魚鯊西米」。因此，LINE自2019年跨入貼圖經紀，如今也宣布高人氣「胖鯊魚鯊西米」加入角色經紀授權事業，將開拓更多元的IP發展機會。

根據LINE，貼圖功能於今年邁入第11年，創作者平均累計銷售額顯示，前10大創作者突破14億日幣（約新台幣3.15億），前5大創作者更高達18.5億日幣（約新台幣4.17億），顯示創作動能與產值正在持續累積。

(圖/LINE官方)