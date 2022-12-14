想吃要趁早！漢來海港吃到飽將變貴 明年2月起除台北以外漲價1-9%

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）想吃漢來海港美食趁現在！根據漢來美食集團，旗下吃到飽餐廳營運面臨成本上升，實在撐不住，因此將在明年2月1日起，將台北以外其他分店各用餐時段價格調漲，漲幅約1至9%，用餐需多付10元至80元不等。

綜合媒體報導，漢來美食集團今（14日）公告2023年2月1日起調整價格，是繼今年元旦後再次調漲，不過這一波除了敦化店及天母店2間台北分店價位不變，桃園（含）以南都會漲價。台北敦化店及天母店平日午餐950元、平日下午茶690元、平日晚餐1080元；假日午餐1180元、假日下午茶790元、假日晚餐1180元，價位維持不變。

至於其他店家，漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店，平日午餐從790元調漲到850元，平日下午茶從660元調漲到690元，平日晚餐從950元調漲到990元；假日午餐從980元調漲到990元，假日下午茶從690元調漲到750元，假日晚餐從980元調漲到1060元。

業者表示，這次在調漲是因為進口牛肉、海鮮、奶油、麵粉和國產豬肉仍在漲價，原物料漲幅超出負荷，加上明年基本工資調整，因此不得不調整價格。

業者進一步表示，台北和桃園以南的價錢本來就有差別，站在對消費者觀感和影響最小的評估下，採取內部成本互相cover的做法，所以只先調漲了桃園以南的分店，平均漲幅1-9%。

至於已買餐券者，根據漢來美食粉絲專頁，2022年1月1日至2023年1月31日期間購買餐卷，於2023年5月1日前平日使用，無須補差額，若跨餐期及假日使用，則需補足新價的差額。