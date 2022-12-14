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搶藥發酵小三通復航否？王國材稱已準備好 　蘇貞昌憂中國蓋牌不太妙

國民黨金門立委陳玉珍在12日率團赴中國溝通協商，雙方都認為「小三通應儘速開通」。陳福海14日宣布春節要率先人道復航，外界解讀未來將「分階段復航」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/12/14 17:42
年關將至，停擺近三年的小三通是否復航，需得考慮中國疫情問題。(圖／中央社）

年關將至，停擺近三年的小三通是否復航，需得考慮中國疫情問題。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）小三通停擺近三年，究竟何時復航？交通部長王國材今（14）日表示已準備好，行政院長蘇貞昌提及中國爆發搶藥潮，當局「蓋牌」令人覺得不太妙，認為台灣應保持警覺，以國人健康為第一考量。

行之有年的小三通自從2020年2月停擺至今，重創金門觀光產業，預估損失逾60億新台幣。如今中國防疫鬆綁，卻疫情不透明，搶藥熱潮發酵，連帶台灣防疫藥物都遭搶購。小三通如今究竟通不通，台灣中央與地方是否同調，引發外界關注。

行政院長蘇貞昌今日出席「111年國家永續發展獎頒獎典禮」受訪表示，中國政府突然「蓋牌」，但中國新冠疫情快速變化，當地人民發燒、排隊檢測、搶藥等，都令人覺得事情不太妙。他也指出，當年台灣是全球最先做登機檢疫的國家，「要警覺在先」。

至於小三通復航與否及相關執行方式，蘇貞昌表示，政府還是要以保護國人健康為第一考量，各方情況也應仔細判斷，畢竟防疫是全國同步的事，並非一兩人說得算。

蘇貞昌也提及，他特別請王必勝前往金門視察以做為政策判斷依據，也「期望國人同胞都知道，健康需要大家一起守護。」

指揮中心指揮官王必勝13日前往金門，視察當地防疫措施與醫療量能。準金門縣長陳福海、國民黨金門立委陳玉珍在12日率團赴中國溝通協商，雙方都認為「小三通應儘速開通」。陳福海14日宣布春節要率先人道復航，外界解讀未來將「分階段復航」。

陸委會聞訊則表示，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，將依最新疫情發展及情勢滾動式檢討，目前尚未定案，「重要節日啟動客運船班是可能的作法」。

交通部長王國材今日對外表示，交通部分已準備妥當，指揮中心跟陸委會若拍板定案，「馬上就可以啟動」。他也指出，「這是一個政策的決定」，「不管是分階段或是一次」，都會予以配合。
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