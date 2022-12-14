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保障農友權益　新北獲農情調查分組第1名

By 台灣英文新聞
2022/12/14 17:17
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市府及各區公所共同努力辦理110年度農業類農情調查作業，經農糧署評比為第2組第1名，已連續15年名列第2組前3名。今(14)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝同仁一年來努力與辛勞，並期許未來持續配合中央調查作業，以確保農友權益。

農情調查為推動農業發展之重要基礎，為提升農情調查資料時效與品質，農糧署每年舉辦農情調查工作評鑑，全國共計21縣市參加考核，依作物總面積多寡將各縣市分成3組，該市列為第2組，共有7個縣市，新北市2021年經評比為第1名，已連續15年名列第2組前3名。於平日及農作物期作前，公所的農情調查員至轄內農田巡視農作物及生長狀況，並利用面積調查App計算作物耕作面積，調查並登載於報表後回報予農業局。農業局彙整及審核各區的農情報表後，透過產量檢討會及現地複查，來核對資料的正確性，之後陳報予農糧署。新北市的公所同仁積極巡視轄區農作物並準時繳交報表，而農業局於現地複查時仔細核對農作物項目及面積，因此全年皆準時繳交出精確報表，並於報表品質方面奪得最高分。

第二組受評比縣市有新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺東縣及花蓮縣，新北市獲得第一名，在資料品質、準時繳交資料部分皆為七個縣市最高分，同時也是全國最高分。當發生天然災害時，公所及農業局依照中央規定時間主動回報災情，保障農友權益，亦在此項目獲得第二名，因此於該組獲得第一名，同時也是全國最高分。

市長侯友宜表示，此殊榮為市府及各區公所同仁共同努力，並期望持續配合中央調查作業，平時透過農情調查檢視轄內當前主要作物品項與分布位置，於天然災害發生時才能迅速掌握農損情形，保障農友權益與協助推動農業發展。

新北農業局表示，未來將持續配合農糧署辦理農情調查作業，另外為了保障農民一年來的辛苦，不讓收益受損，平時持續關注各區各季節之主產作物品項，並於農業天然災害發生時，主動回報災情並啟動勘查機制。若有災情顯現，主動組成勘災小組至現地勘查，如確認有農損情形，立即向中央爭取農業天然災害救助，以減輕農友負擔。

保障農友權益　新北獲農情調查分組第1名

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-12-14 18:25 GMT+08:00

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