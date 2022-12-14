保障農友權益　新北獲農情調查分組第1名

新北市府及各區公所共同努力辦理110年度農業類農 情調查作業，經農糧署評比為第2組第1名，已連續15年名列第2 組前3名。今(14)日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜感謝同仁一年來努力與辛勞，並期許未來持續配合中 央調查作業，以確保農友權益。

農情調查為推動農業發展之重要基礎， 為提升農情調查資料時效與品質， 農糧署每年舉辦農情調查工作評鑑，全國共計21縣市參加考核， 依作物總面積多寡將各縣市分成3組，該市列為第2組，共有7個縣 市，新北市2021年經評比為第1名，已連續15年名列第2組前3 名。於平日及農作物期作前， 公所的農情調查員至轄內農田巡視農作物及生長狀況， 並利用面積調查App計算作物耕作面積， 調查並登載於報表後回報予農業局。 農業局彙整及審核各區的農情報表後，透過產量檢討會及現地複查， 來核對資料的正確性，之後陳報予農糧署。 新北市的公所同仁積極巡視轄區農作物並準時繳交報表， 而農業局於現地複查時仔細核對農作物項目及面積， 因此全年皆準時繳交出精確報表，並於報表品質方面奪得最高分。

第二組受評比縣市有新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、 臺東縣及花蓮縣，新北市獲得第一名，在資料品質、 準時繳交資料部分皆為七個縣市最高分，同時也是全國最高分。 當發生天然災害時，公所及農業局依照中央規定時間主動回報災情， 保障農友權益，亦在此項目獲得第二名，因此於該組獲得第一名， 同時也是全國最高分。

市長侯友宜表示，此殊榮為市府及各區公所同仁共同努力， 並期望持續配合中央調查作業， 平時透過農情調查檢視轄內當前主要作物品項與分布位置， 於天然災害發生時才能迅速掌握農損情形， 保障農友權益與協助推動農業發展。

新北農業局表示，未來將持續配合農糧署辦理農情調查作業，另外為 了保障農民一年來的辛苦，不讓收益受損，平時持續關注各區各季節 之主產作物品項，並於農業天然災害發生時， 主動回報災情並啟動勘查機制。若有災情顯現， 主動組成勘災小組至現地勘查，如確認有農損情形，立即向中央爭取 農業天然災害救助，以減輕農友負擔。

照片來源：新北市政府農業局提供