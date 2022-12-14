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表明深耕台灣後　IG遭假帳號洗版「台獨頑劣份子」　佳德糕餅14日再發文強調：聳動的新聞標題非本意

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 17:05
有關中國禁台商品輿情，佳德糕餅表示，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，始於台灣也深耕台灣。

有關中國禁台商品輿情，佳德糕餅表示，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，始於台灣也深耕台灣。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中國近期禁台灣的水產品、台酒、飲料、糕餅等食品進口，「佳德糕餅」憂商業機密外洩而放棄補件，並發聲明表示始於台灣、深耕台灣後，想不到社群IG卻遭數百個假帳號攻擊，抨擊其為台獨頑劣份子，事隔一日後，佳德於今（14）日再發聲明強調，我們的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人，聳動的新聞標題非本意。

據了解，「佳德糕餅」已外銷中國一年，今年初被中方要求補件，由於補件內容牽涉到公司廠房多大，還有鳳梨酥配比的問題，像糖加多少、奶油比例如何，內部擔憂商業機密外洩，乾脆放棄中國市場。

「佳德糕餅」日前在社群網站Instagram表示，有關中國禁台商品輿情，佳德於台灣創立，一路走來使用上等食材，把關品質才能擁有國內外顧客長期信任，同時也以顧客至上為目標。外銷與否不影響經營方向，佳德糕餅店始於台灣，也深耕台灣。

表明深耕台灣後　IG遭假帳號洗版「台獨頑劣份子」　佳德糕餅14日再發文強調：聳動的新聞標題非本意截圖自「佳德糕餅」Instagram。

沒想到從昨日開始，「佳德糕餅」的Instagram上出現數百個假帳號複製同樣簡體文字洗版，寫著「台獨頑劣份子，準備撤出中國準備，你們準備被查，關店進而影響其他企業，不要以為在中國台灣當英雄」。

不過也有不少網友留言為佳德加油並反嗆，「愛台灣的店家，一定要支持買爆」、「中國竊取軍事科技商業機密舉世皆知，現在竟然要廠商交出成分比例」、「想吃不會自己研發嗎？」

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面對兩岸網友隔空交戰，佳德再於今日發布聲明，表示「我們的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人。聳動的新聞標題，完全非佳德的本意。若因此讓您產生任何的誤會，請大家多多包涵與見諒！」

表明深耕台灣後　IG遭假帳號洗版「台獨頑劣份子」　佳德糕餅14日再發文強調：聳動的新聞標題非本意

截圖自「佳德糕餅」Instagram。
佳德鳳梨酥
佳德糕餅
鳳梨酥

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