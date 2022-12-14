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北台灣基隆市長林右昌與新任當選人謝國樑　敲定15日中午在市府見面

➤對於基隆市政交接引起議論，現任市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑已敲定15日中午在市府見面。林右昌13日說，他覺得沒有什麼問題，交接本是民主常態，就是主隨客便等碰面再說。➤基隆市長當選人謝國樑日前公布，基隆市副市長將由邱佩琳擔任，而邱佩琳為民眾黨籍，外界揣測是否有藍白合作機會。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 17:49
基隆市長林右昌（前排左4紅領帶者）即將卸任，13日上午與市府團隊在文化中心一起拍「畢業照」留念。中央社

基隆市長林右昌（前排左4紅領帶者）即將卸任，13日上午與市府團隊在文化中心一起拍「畢業照」留念。中央社

延伸閱讀: 台北市長當選人蔣萬安公布第2波小內閣名單　資訊局、法務局都是7年級生當家

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）現任基隆市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑敲定明天（15日) 中午在市府見面。謝國樑今天（14日) 說，未來的局處首長需與所屬人員討論「希望得到一個綠燈」，能有更深入討論，不要有任何限制。

北台灣基隆市長林右昌與新任當選人謝國樑　敲定15日中午在市府見面

(謝國樑臉書12月11日照片)

北台灣基隆市長林右昌與新任當選人謝國樑　敲定15日中午在市府見面

基隆市長當選人謝國樑（左）14日下午拜會護海公投領銜提案人、無黨籍基隆市議員王醒之（右），謝國樑表示，關於協和電廠四接生態保護，王醒之是重要意見領袖，會持續向他請益。中央社

謝國樑下午與未來的基隆市府環保局長馬仲豪，拜會護海公投領銜提案人、基隆市議員王醒之(上圖)，記者詢問，明天將與林右昌見面，是否預計討論哪些議題。

謝國樑表示，主要是未來的市府局處首長，在25日上任前需要與所屬局處人員溝通、討論瞭解狀況，這點還是「希望得到一個綠燈」，明天會是愉快的碰面，也會感謝林右昌過去8年對市政的努力。

謝國樑說，他的需求沒有改變，希望未來各局處首長能與所屬公務人員有機會詢問、討論和更多機會商談，以便25日上任時能上手，希望在未來10天，能與公務人員有更深入討論，不要有任何的限制。

謝國樑日前公布基隆市副市長將由邱佩琳擔任，而邱佩琳為民眾黨籍，外界揣測是否有藍白合作機會。

謝國樑說，他特別打電話感謝民眾黨主席、台北市長柯文哲，讓具有專業且擁有許多社會資源的人才來到基隆幫忙市政，至於藍白合作議題，這是高層比較要去擔心，只要大家願意一起做事，有共同理念應該都能克服，相信他和邱佩琳跨黨派合作，如果成功應能給更多人鼓勵，黨籍不是一切，擁有共同理念才是最重要。

北台灣基隆市長林右昌與新任當選人謝國樑　敲定15日中午在市府見面

台北市長當選人蔣萬安公布第2波小內閣名單　資訊局、法務局都是7年級生當家

北台灣基隆市長林右昌與新任當選人謝國樑　敲定15日中午在市府見面

基隆市長當選人謝國樑12日公布基隆市副市長人選，邀請現任ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（圖）擔任。邱佩琳表示，希望把過去累積的工作經歷與資源貢獻在基隆，讓基隆發光發熱。（謝國樑提供）中央社

此外，媒體詢問，是否擔心民進黨在基隆市議會拿下正副議長，謝國樑表示，他其實不擔心，團隊會盡心盡力為市民做事，他是名有信仰的工作者，相信只要專心做好自己的事，一切都會有最好的方法，信仰可以克服所有的困難。

中央社昨(13日) 報導，對於基隆市政交接引起議論，市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑已敲定15日中午在市府見面。林右昌13日說，他覺得沒有什麼問題，交接本是民主常態，就是主隨客便等碰面再說。

林右昌上午和市府團隊在文化中心一起拍「畢業照」，林右昌接受媒體聯訪表示，當選人（謝國樑）有什麼需求就盡量協助，可能謝國樑的幕僚過去不一定在公務機關待過，不過這不是重點，重點是未來施政能繼續推動下去。

林右昌說，因為他12日剛回國，之前就講過等他回國再約見面，就看謝國樑有什麼需求或想瞭解什麼，就是主隨客便等碰面再說。

記者詢問，對新市府團隊的期許和未來規劃，林右昌表示，現在講這個太早，他的任期到12月25日，可以留到當天再說。他從不會預設下一步，人民需要他做什麼，就去扮演這個角色，或者哪裡需要他，就往哪裡去。

記者追問，是否曾與中央洽談，林右昌表示，謝謝大家關心，這個問題已被問過不下幾百次，對他來說，12月25日前他的身分和工作是基隆市長，他會把握每一天將市長的責任和工作做好，至於12月25日以後的事，就留到12月25日以後再說。

對於副總統賴清德將參選民進黨主席，林右昌說，任何人要承擔黨主席任務和工作，在現在時機點都是承擔和挑戰，賴副總統是他非常敬佩的民主前輩，賴副總統有意願承擔，除了祝福，也佩服賴副總統的勇氣，黨需要大家一起努力，不是某個人去承擔，重要是全黨上下一起加油。

此外，談到對基隆捷運的期許，林右昌說，基隆捷運大家期待許久，雖然無法在他的任內動工，但他很高興有很大進展，這是歷史一大步，無論基隆市、台北市或交通部，大家有共識全力推動基隆捷運，這是正向力量，他當然希望新的市府團隊能繼續做下去。

林右昌說，基隆捷運是為完善大台北首都圈機能，不只改善基隆交通，更重要是串接產業和就業能量，到目前為止，基隆市應是全國唯一，也可能是第一個非直轄市擁有捷運的城市，期待未來的團隊加油全力以赴，以市府的力量全力推動這項市民期待的政策，未來他無論在哪個職位，也會盡力協助。

提到任內最值得驕傲的事，林右昌說，8年前上任時，他許下願望，希望讓所有基隆人變成是驕傲光榮的基隆人，當時基隆市基本上是百廢待舉的城市，失業率、離婚率、自殺率最高，負債也是有史以來最高，8年來他翻轉這一切。

北台灣基隆市長林右昌與新任當選人謝國樑　敲定15日中午在市府見面

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